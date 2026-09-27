Le Domaine à l'Héritage converti en développement résidentiel champêtre

Depuis quelques mois déjà, la conversion du Domaine à l’Héritage de Saint-Séverin, pour le faire passer de lieu de villégiature en un site de développement résidentiel champêtre, est bien entamée.

C'est ce qu'a fait savoir l'homme d'affaires et propriétaire de l'endroit, Paul-André Lehoux, lors d'une visite du domaine par EnBeauce.com le mois dernier.

Rappelons qu'à l'automne 2023, le Mariverain et sa famille avaient acheté le vaste terrain, d'une superficie de 69 acres — qui compte plusieurs lacs, des bâtiments, des terrasses, et des jardins — de la succession de Benoit Lachance. Ce dernier, avec sa famille aussi, avait aménagé l'endroit afin de rendre hommage aux pionniers de la Beauce.

« J'ai retrouvé les plans de développement résidentiel que Benoit Lachance avait lui même dessiné en 1986. On a donc décidé d'aller dans cette voie », a confié M. Lehoux en entrevue vidéo.

Déjà presque le tiers des 21 terrains disponibles pour le projet Les Chalets du domaine à l'Héritage sont vendus en copropriété subdivisée.

Afin de rester en harmonie avec la nature environnante et ne pas déparer le site, les bâtiments de type chalet devront respecter certaines normes d'architecture. Aucun terrain ne pourra accueillir de roulotte ou de VR comme espace de gîte. De plus, un délai maximal de trois ans sera donné pour la construction du chalet sur le terrain. Enfin, la location sera interdite entre le 1er mai et le 1er octobre.

Par ailleurs, l'association des propriétaires qui sera formée prendra en charge d'administrer et d'aménager la place commune du domaine, qui ne sera plus accessible aux visiteurs comme auparavant. Cette vocation est bel et bien terminée.

Pour de plus amples informations consultez le site web leschaletsdudomainealheritage.com

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Paul-André Lehoux.