Une conférence pour parler de succession le 21 octobre à Saint-Georges.
Hugues Drouin vous présentera une conférence le 21 octobre à 14h00 et 19h00 au Georgesville.
Le coût est de 50$ par personne ou 80$ par couple.
Réservez par courriel ou par téléphone
Inscription obligatoire au 418-226-8649 ou hugues.drouin@telus.net
Visionnez le balado video pour comprendre certains éléments de cette conférence unique.
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