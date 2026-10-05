Une conférence pour parler de succession le 21 octobre à Saint-Georges.

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Hugues Drouin vous présentera une conférence le 21 octobre à 14h00 et 19h00 au Georgesville.



Le coût est de 50$ par personne ou 80$ par couple.

Réservez par courriel ou par téléphone

Inscription obligatoire au 418-226-8649 ou hugues.drouin@telus.net

Visionnez le balado video pour comprendre certains éléments de cette conférence unique.