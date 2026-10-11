À l'extérieur
Le Cool FM signe une victoire de 4 à 1 contre les Mariners
Le Cool FM de Saint-Georges a remporté une victoire de 4 à 1 contre les Mariners de Manotick, samedi à l'Aréna Mike-O'Neil.
Anthony Poulin a ouvert la marque à 7 min 21 du premier engagement, donnant les devants au Cool FM.
Saint-Georges a ensuite creusé l’écart au deuxième tiers. William Leblanc a d’abord porté le pointage à 2 à 0, avant d’inscrire son deuxième but du match à 14 min 31. Les Beaucerons ont ainsi entamé la troisième période avec une avance de trois buts.
Les Mariners ont réduit l’écart à 10 min 41 grâce à Alexandre Boivin, mais Charles Tremblay a confirmé la victoire du Cool FM en marquant en avantage numérique à la toute fin de la rencontre.
Les étoiles du match sont:
- 1re étoile: William Leblanc - Cool FM,
- 2e étoile: Philippe Cadorette - Cool FM,
- 3e étoile: Charles Tremblay - Cool FM.
Les Beaucerons seront de retour sur la glace le vendredi 16 octobre à 20 h, au Colisée Cardin alors qu'ils seront en visite chez les Éperviers de Sorel-Tracy. Le prochain match à domicile se tiendra le samedi 17 octobre face au Bataillon de St-Hyacinthe, dès 19 h 30.
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