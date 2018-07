Une rencontre majeure pour les amateurs de voitures sports

Ce samedi 2 juin a eu lieu la rencontre Mega Meet St-Georges organisée par le club Meet St-Georges et son organisateur Jean-Philippe Poulin. Cette rencontre de passionnés d'automobile se déroula dans le stationnement du Supercentre Walmart, les amateurs de voitures et leurs bolides ont complètement pris possession des lieux.

Pour l'occasion, des convois de voitures spectaculaires étaient venus de plusieurs régions du Québec afin d'exposer leur fierté et d'échanger avec les autres participants. La popularité de l'événement était si grande que l'endroit était déjà à sa pleine capacité dès l'heure d'ouverture annoncée à 18 h. La page de l'événement Facebook affichait environ 3000 intéressés, dont 1000 participants.

« C'est terrible l'engouement qu'il y a pour les activités d'auto en Beauce. C'est sûr qu'il devrait y en avoir plus. Sauf qu'on n’est pas tout le temps bien vus. On essaye de bien paraître », selon l'organisateur de l'activité, Jean-Philippe Poulin.

L'organisateur démontrait une volonté de se faire accepter du reste de la communauté, notamment en laissant les lieux comme ils les ont trouvés et en encouragent une ambiance de respect, d'échange et d'entraide entre les passionnés de bolides présents. En plus d'environ 1000 voitures à observer, il y avait aussi une cantine, un DJ et quelques kiosques.

Le kiosque du Carrefour Jeunesse Emploi était présent pour promouvoir leur projet Costa Rica 2018. Un projet qui rassemble 8 jeunes qui ont été sélectionnés puisqu'ils avaient des difficultés en persévérance scolaire avec risque de décrochage scolaire durant l'année. Ce projet humanitaire les amènera à partir au Costa Rica afin de travailler sur des projets à saveur sociale et interculturelle. Sur les lieux, ils auront à vivre en famille dans le but de s'imprégner de la culture locale et découvrir une nouvelle réalité.

Pour vous informer sur les activités semblables organisées par Meet St-Georges, vous pouvez vous rendre sur sa page Facebook.