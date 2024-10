Beauce Auto Lincoln vous invite à découvrir son univers ce jeudi

Ce jeudi 24 octobre, de 16 h à 21 h, Beauce Auto Ford Lincoln à Beauceville vous ouvre ses portes pour une soirée placée sous le signe de la découverte et de l’exploration. Cet événement est une occasion unique de découvrir l’élégance et l’innovation de la gamme Lincoln, en toute liberté.

Depuis plus de 50 ans, Beauce Auto est un acteur incontournable de l’automobile dans la région. En tant que concessionnaire exclusif Lincoln pour la région Chaudière-Appalaches, allant même jusqu'à Lac-Mégantic et ses environs, ils sont fiers de représenter cette marque de prestige depuis 15 ans en Beauce. Leur expertise et leur engagement à offrir un service de qualité font de Beauce Auto le lieu idéal pour découvrir tout ce que Lincoln a à offrir.

Que vous soyez amateur d’automobiles ou simple curieux, cet événement est ouvert à tous. Vous aurez l’opportunité de découvrir et d’explorer les véhicules Lincoln dans un cadre accueillant et chaleureux.

Toute la gamme sera exposée, avec un accent particulier sur les deux nouveaux modèles : le Lincoln Nautilus 2024 et le Lincoln Aviator 2025. Ces véhicules représentent l’excellence en matière de design, de confort et de technologie.

Contrairement aux idées reçues, la marque Lincoln ne se limite pas au luxe accessible. Lors de cette soirée, nous vous invitons à découvrir à quel point ces véhicules peuvent s’adapter à vos besoins et à votre style de vie.

Cet événement n’est pas une soirée de vente, mais bien une opportunité de découvrir sous toutes les coutures ce que Lincoln a à offrir. Toute l’équipe de Beauce Auto sera à votre disposition pour répondre à vos questions, mais l’objectif est avant tout de vous faire vivre une expérience unique autour de l’univers Lincoln.

Ce que vous réserve la soirée :

Cocktail de bienvenue et bouchées offerts à votre arrivée

Visite guidée de notre salle d’exposition dédiée à Lincoln

Démonstrations interactives des modèles et de leurs technologies avancées

Essais routiers pour une prise en main réelle des véhicules

Immersion dans l’expérience propriétaire Lincoln, et bien plus encore !

Ne manquez pas cette chance de vous laisser surprendre par la gamme Lincoln, de découvrir ces véhicules haut de gamme dans un cadre accessible, et de changer votre perception de la marque. Que vous envisagiez ou non un achat, venez simplement découvrir, poser vos questions, et passer un moment agréable avec nous.

Nous vous attendons nombreux ce jeudi 24 octobre, dès 16 h, au 405 Boulevard Renault à Beauceville. Pour plus d’informations contactez-nous au 418 774-9801.