Conseils pratiques pour entretenir son pare-brise

Constituant près de 70 % de la carrosserie d’un véhicule, le pare-brise est une composante clé qui doit être entretenue en tout temps pour préserver la sécurité des passagers en auto. Voici quelques conseils pratiques pour maintenir votre pare-brise de voiture en bon état.

Faire réparer les fissures

Malheureusement, personne n’est à l’abri des projections de la route qui peuvent à tout moment venir fracasser votre pare-brise et provoquer des fissures dans votre vitre. En effet, un simple petit éclat peut se transformer en fissure et entrainer de multiples désagréments.

En outre, les fissures peuvent faire en sorte de nuire à la vision du conducteur, particulièrement si elles sont situées au niveau des yeux de celui-ci. Le cas échéant, il faut faire remplacer le pare-brise sans attendre.

Les cavités peuvent également aveugler les automobilistes lors de jours d’ensoleillement en se transformant en véritables petits miroirs reflétant la lumière du soleil. Les trous nuisent également au travail des essuie-glace, dont le rôle est de balayer l’eau de la vitre. En effet, l’eau tend à s’accumuler dans les cavités, ce qui peut gêner la vision du conducteur.

Remplacer votre pare-brise si nécessaire

Enfin, et le plus important, les petites fissures affaiblissent la structure de la vitre, qui devient plus sensible aux secousses, aux mouvements de la route ainsi qu’aux variations de température.

Faites réparer le plus tôt possible toute fissure dans votre pare-brise afin de prévenir les incidents fâcheux. Faites remplacer votre vitre si les trous dans celle-ci possèdent un diamètre plus grand que celui d’une pièce d’un dollar ou encore si elles sont situées sur les rebords du pare-brise. En général, on dit que si votre pare-brise est « visible », il faut procéder à une réparation ou remplacement.

Conserver ses essuie-glace en bon état

Jouant un rôle essentiel en matière de sécurité, les essuie-glace doivent être maintenus en bon état en tout temps afin de ne pas abîmer et égratigner votre vitre d’auto et de balayer l’eau et la neige adéquatement. S’ils ne fonctionnent plus correctement ou sont brisés, faites-les remplacer le plus tôt possible par un professionnel pour éviter les inconvénients associés à des essuie-glace non fonctionnels.

Nettoyer régulièrement sa vitre

Autre conseil pour optimiser votre vision en auto : veillez à faire nettoyer l’intérieur et l’extérieur de votre pare-brise régulièrement. Un pare-brise poussiéreux peut gêner votre vision et faire en sorte d’augmenter les risques d’accident.

Vous pouvez réaliser cette étape vous-même, avec des essuie-tout et du lave-vitre, ou encore vous rendre dans un lave-auto professionnel qui offre des lavages intérieurs et extérieurs, pour de meilleurs résultats. Non seulement rouler avec un pare-brise propre est plus plaisant, mais cela optimise votre sécurité et celle de vos proches.

Demander conseil à un expert

En cas de doute sur le bon état de votre pare-brise de voiture, vous pouvez demander conseil à un spécialiste. Celui-ci devrait être en mesure de vous conseiller la meilleure option afin de maintenir cette composante cruciale en bon état en tout temps.