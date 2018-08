5 conseils pour l’entretien de vos pneus

Seuls points de contact entre le véhicule et la route, les pneus jouent un rôle majeur dans votre sécurité en voiture. En effet, en plus de vous protéger contre les dérapages et les accidents, les pneus vous assurent une bonne manœuvrabilité et vous permettent d’économiser de l’essence, à condition qu’ils soient bien installés et en bon état. Voici quelques conseils pour bien entretenir ces composantes clés et faire en sorte que votre conduite soit agréable en toute saison.

1. La pression

Supportant 95 % du poids de votre véhicule, la pression de vos pneus doit être adéquate en tout temps. Or, selon les études, la pression n’est adéquate que sur seulement 30 % des véhicules canadiens. Dans 70 % des cas, les pneus sont soit trop gonflés ou encore pas assez gonflés. Des pneus qui ne possèdent pas la quantité d’air suffisante ou encore qui sont sur-gonflés peuvent user la bande de roulement prématurément, provoquer des risques d’éclatement et augmenter la consommation d’essence de votre voiture. Référez-vous au manuel d’instruction de votre auto ou encore sur l’autocollant de la portière pour connaître la bonne pression pour vos pneus et vérifiez-la une fois par mois.

2. L’alignement (parallélisme)

L’alignement des roues est un autre élément à ne pas négliger lorsque l’on pense à l’entretien de nos pneus. En effet, le parallélisme est ce qui permet de maintenir l’axe des roues à une distance constante en ligne droite. Un mauvais alignement peut entrainer une consommation d’essence plus élevée, des efforts mécaniques plus prononcés, un sentiment d’inconfort en roulant ainsi qu’une diminution de l’adhérence des pneumatiques. Il est conseillé de faire vérifier le parallélisme à tous les 12 mois ou au moment de procéder à votre prochain changement de pneus.

3. Le balancement (équilibrage)

Au même titre que l’alignement, l’équilibrage des roues doit également être vérifié afin de s’assurer de répartir le poids uniformément autour de l’axe de rotation des pneus. Un mauvais balancement augmente la consommation d’essence, use la bande de roulement prématurément, rend la conduite inconfortable – vous pouvez ressentir des vibrations au niveau des roues – et rend le freinage moins efficace, pour ne nommer que ces inconvénients. Assurez-vous de faire vérifier cet élément au moment de la pose de vos pneus et de vos jantes.

4. La bande de roulement

Ce ne sont pas tous les pneus qui sont conçus selon les mêmes standards de qualité. Puisque les aléas de la route et le style de conduite peuvent endommager vos pneus plus rapidement que prévu, il faut porter attention à la bande de roulement pour s’assurer que vos pneumatiques sont en bon état et en mesure d’affronter une autre saison.

Creusée de rainures différentes, la bande de roulement contient des témoins d’usure qui indiquent que vos pneus sont arrivés en fin de vie et doivent être remplacés. Portez attention à ces témoins et procédez au changement de vos pneumatiques lorsque requis.

5. Consulter un garagiste

En cas de doute sur l’état de vos pneus, faites vérifier ceux-ci par un garage automobile. Votre garagiste pourra réaliser les vérifications nécessaires afin de s’assurer que vos pneus respectent les exigences de qualité et de sécurité de la route.