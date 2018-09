St-Joseph : les camions défileront dès aujourd'hui

La célèbre compétition de tir et d'accélération de camions commence aujourd'hui à St-Joseph-de-Beauce. Voici l'horaire et la programmation pour aujourd'hui et demain.

Samedi, 1er septembre

7h30 à 10h15 : Inscription des coureurs

10h30 : Début de la compétition d'accélération des camions

18h15 : Parade des camions dans la ville - départ depuis la rue Michener

(pré-inscription obligatoire)

Spectacle en soirée.

Dimanche, 2 septembre

10h30 : Début de la compétition de camions

Remise des bourses sur le site de la compétition, immédiatement après la fin des courses.

*À noter que les animaux sont interdits sur le site.