Conduite automobile : êtes-vous prêts pour l’hiver ?

Êtes-vous prêts pour l’hiver ? EnBeauce.com tient à rappeler à ses lecteurs qu’ils ont jusqu’au 15 décembre pour faire poser leurs pneus d’hiver. Depuis le 1erdécembre 2018, l’utilisation de pneus d’hiver sur la route est obligatoire selon la loi.

Du 15 décembre au 15 mars inclusivement, les véhicules de promenade et les taxis immatriculés au Québec doivent être munis de pneus d’hiver, sans quoi leurs conducteurs s’exposent à recevoir des amendes s’élevant entre 200 et 300$ (plus les frais). Cette obligation s’applique aussi aux véhicules de promenade offerts en location au Québec ainsi qu'aux cyclomoteurs et aux motocyclettes.

Exceptions

Il existe toutefois quelques exceptions à la règle. D’abord, il n’est pas obligatoire d’avoir des pneus d’hiver sur son véhicule dans les 7 premiers jours suivant l’achat d’un véhicule à un commerçant.

De même, il n’est pas obligatoire d’en posséder durant les 7 jours qui précèdent la fin d'un contrat de location de 12 mois ou plus. Les roues de secours des véhicules ne doivent pas non plus obligatoirement être munies d’un pneu d’hiver.

Dangereux en bas de 7 °C

La Société de l’Assurance automobile du Québec (SAAQ) rappelle aux gens qu’il est dangereux de conduire avec des pneus d’été quand le mercure descend en dessous de 7 °C ou quand il y a de la neige ou de la glace sur la route. Les pneus d'hiver sont spécialement conçus pour rester performants jusqu'à une température de -40 °C, conservant leur adhérence sur la chaussée.

À noter aussi que seuls les pneus sur lesquels est présent le pictogramme que vous pouvez voir dans la galerie de photo sont considérés comme conformes à la réglementation. Une politique en vigueur depuis le 15 décembre 2014. Les pneus munis de crampons sont aussi reconnus comme pneus d'hiver par le Code de la sécurité routière.