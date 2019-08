Comment bien entretenir vos pneus d'été?

Au mois de mai, c’est le temps d’installer ses pneus d’été! Si l’hiver a été difficile avec ses tempêtes et ses routes glacées, conduire sur des chaussées sèches et ensoleillées est plus que bienvenu.

Un bon entretien de vos pneus comporte de nombreux avantages : vous profiterez d’une conduite stable et confortable et éviterez des situations dangereuses qui pourraient survenir sur la route. De plus, vous contribuez à augmenter leur durée de vie et vous épargnez des frais supplémentaires sur des réparations facilement évitables.

Voici quelques conseils :

À tous les mois, examinez vos pneus pour tout signe évident d’usure et assurez-vous qu’il n’y a pas de débris logés dans les rainures qui pourraient les abîmer.

Vérifiez leur pression (n’oubliez pas le pneu de la roue de secours) à l’aide d’un manomètre de qualité au moins trois heures après avoir utilisé votre véhicule.

À tous les 10 000 à 13 000 kilomètres (ou aux six mois), effectuez la rotation de vos pneus (permutation). Ils s’useront ainsi plus uniformément et dureront plus longtemps.

Évitez de transporter des charges plus lourdes que le poids recommandé en vous référant à l’indice de charge de vos pneus. En plus de protéger les pneus et les essieux de votre véhicule, vous évitez des situations potentiellement fâcheuses sur la route.

Faites ajuster l’équilibrage et l'angle formé par l'axe de vos roues (parallélisme) afin d’éviter des vibrations qui pourraient abîmer des composantes de la direction et de la suspension, ainsi que l’usure inégale et prématurée de vos pneus.



Éviter le plus possible les nids-de-poule et les chaussées endommagées, puis ralentissez à l’approche de dos d’âne.

Comment entreposer ses pneus d’été

Au mois de novembre, il est déjà temps de réfléchir à la pose de vos pneus d’hiver. En effet, à partir du 1er décembre, toute automobile doit obligatoirement être munie de pneus d’hiver conformes et en bon état, selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Avant d’entreposer vos pneus, lavez-les avec de l’eau et du savon et laissez-les sécher à l’air libre.

Vos pneus doivent être entreposés debout et côte à côte et il est recommandé d’effectuer une légère rotation de ses pneus une fois par mois. Évitez de les empiler, de les accrocher ou de poser des objets lourds par-dessus afin de s’assurer qu’ils gardent leur forme.

L’idéal est de ranger ses pneus à l’intérieur comme dans son garage, son sous-sol ou dans un cabanon bien isolé. L’important est que l’endroit soit sec et propre, que les pneus soient à l’abri de la lumière et qu’ils soient rangés loin de produits tels que des graisses, de l’huile ou de l’essence, ce qui pourrait contribuer à écourter leur cycle de vie.

Peu importe la saison, un bon entretien de vos pneus contribue à votre paix d’esprit, est plus sécuritaire et vous fait épargner du temps et de l’argent. Bonne route!