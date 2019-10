Avez-vous préparé votre véhicule pour l'hiver?

L'hiver arrive à grands pas et, comme nos maisons, notre voiture a besoin de quelques ajustements afin d'affronter le temps froid, la neige et la glace.

En effet, outre l'installation des pneus d'hiver, il est important de tester la batterie de notre véhicule afin de s'assurer qu'elle ne nous joue pas des tours cet hiver. CAA-Québec présente quelques trucs qui allègeront le processus.

Saviez-vous que c’est la chaleur et non le froid qui fait souffrir la batterie? C’est sournois, parce qu’une batterie usée continuera de faire le travail par temps doux, mais risque de démissionner sans préavis le premier matin à -20°C. Une batterie usée, dont l’efficacité est de surcroît diminuée par le froid, ne parviendra pas à fournir l’énergie nécessaire à un moteur gelé qui aurait besoin d’une puissance optimale pour démarrer.

C’est pour cette raison qu’il importe de faire tester sa batterie avant l’hiver, idéalement en même temps qu’un entretien ou un changement de pneus, afin de gagner du temps. Pour éviter les mauvaises surprises, une batterie trop faible devrait être remplacée avant l’arrivée des grands froids. Saviez-vous que les patrouilleurs de CAA-Québec peuvent changer votre batterie dans le stationnement de votre maison ou de votre travail?

Les avantages de la voiture électrique en hiver

Les propriétaires de véhicules électriques (VÉ) doivent aussi se préparer pour l’hiver. Tester la batterie 12 volts n’est pas une mauvaise idée puisqu’elle joue un rôle essentiel. En outre, lisez bien le manuel de votre véhicule pour profiter des fonctions de préchauffage et des meilleures stratégies pour ménager l’autonomie de votre véhicule.

Un VÉ a l’avantage de démarrer plus aisément qu’un véhicule à essence pendant la saison froide. Toutefois, il faut savoir que l’autonomie des VÉ diminue par temps froid, dans une proportion qui varie beaucoup d’un modèle à l’autre. Au quotidien, ce n’est pas un problème, surtout avec les modèles les plus récents dotés d’une autonomie de 300, voire 400 km. Cependant, il faut en tenir compte lors des plus grands déplacements.

Faites tester gratuitement votre batterie de véhicule hybride ou électrique le 2 novembre à Québec

Venez discuter avec les experts des services-conseils automobiles de CAA-Québec et faites tester la batterie de traction de votre véhicule électrique ou hybride. Cette information n’est pas toujours facile à obtenir, bien qu’elle soit essentielle au bilan de santé de ce type de véhicule et pour connaître sa valeur marchande. CAA-Québec s’est doté des équipements requis pour effectuer ce genre de diagnostic sur la grande majorité des véhicules hybrides et électriques sur le marché.

Rendez-vous le 2 novembre, de 8 h à 12 h, dans le stationnement de CAA-Québec au 8000, Armand-Viau à Québec.

Pneus d’hiver : ça presse pour prendre votre rendez-vous!

Il va sans dire qu’une conduite hivernale sécuritaire passe par des pneus d’hiver adaptés à vos besoins. Le caoutchouc des pneus d’hiver offre plus d’adhérence par temps froid et réduit les risques de dérapages, alors que leurs rainures évacuent plus efficacement la neige, la sloche et les abrasifs. Votre conduite sur neige et sur glace en sera grandement facilitée. Vous prévoyez l’achat de nouveaux pneus d’hiver? Consultez notre guide pour vous aider dans votre choix.

La date à partir de laquelle les pneus d’hiver sont obligatoires a été devancée au 1er décembre cette année, ce qui augmente la pression sur les ateliers mécaniques. CAA-Québec vous recommande de prendre rendez-vous le plus rapidement possible chez votre garagiste de confiance ou dans un garage recommandé pour éviter d’être pris au dépourvu lorsque l’hiver arrivera.

Outre les pneus d’hiver, le temps est venu d’installer les tapis conçus pour la saison froide et de préparer votre trousse hivernale, qui devrait minimalement inclure :

• Un balai à neige

• Un bidon de liquide lave-glace

• Des plaques d’adhérence

• Une couverture

• Une pelle

• Une lampe de poche

4 trucs pour démarrer l’hiver

Branchez votre chauffe-moteur trois heures avant de partir ou préchauffez votre VÉ;

Utilisez de l’huile synthétique. C’est mieux pour le moteur, spécialement en hiver;

Ça ne démarre pas? Espacez les tentatives de démarrage de 30 secondes, et arrêtez après quatre essais. Consultez votre manuel du propriétaire pour en savoir plus;

Évitez les courts trajets puisque la mécanique et la batterie risquent d’en souffrir.

Vous en voulez plus? Consultez d’autres trucs et conseils de CAA-Québec pour faciliter votre hiver.