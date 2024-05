Balado « En tête-à-tête »: la nouvelle rubrique qui vous plonge au cœur de la Beauce

L'équipe d'EnBeauce.com est ravie de vous proposer ses nouveaux balados « En tête-à-tête », sur votre média numérique d'informations régionales.

Dès ce dimanche 5 mai, il vous sera possible de profiter de notre nouveau balado hebdomadaire, dans lequel nos journalistes vont recevoir des personnalités locales qui ont marqué la Beauce par leur parcours, leurs accomplissements, leur engagement ou leur histoire.

Dans ce balado, nous vous emmènerons à la rencontre de ces hommes et femmes qui ont un impact significatif sur leur communauté et bien plus.

Du monde des affaires à la culture, de la politique à l'entrepreneuriat, chaque épisode vous dévoilera les secrets, les anecdotes ou encore les histoires qui ont façonné la Beauce et ceux qui y vivent.

Nous avons le privilège d'inaugurer cette série par une conversation passionnante avec Pierre Morin, une figure emblématique de la Beauce et son histoire, dont le parcours atypique et inspirant ne manquera pas de vous intriguer.

Rejoignez-nous chaque semaine pour découvrir ces histoires authentiques et motivantes qui font la force et la fierté du territoire.

Restez à l'affût pour plus de détails sur le lancement de notre premier épisode ce dimanche 5 mai dès 6 h!

L'équipe d'EnBeauce.com