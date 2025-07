En tête-à-tête avec Robert Maheux

Chargement du lecteur ...

Il est à la fois homme d'affaires, musicien et aussi... pilote d'avion!

Robert Maheux pivote facilement de l'un à l'autre, sans même changer d'uniforme, lui qui préfère porter jeans et t-shirt à tout autre accoutrement.

Ses vieux potes, comme moi, l'appellent quelquefois Jeff, un surnom dont l'origine s'est perdu dans le temps.

Ce Martinois de naissance, mais qui a passé à peu près toute sa vie dans la capitale beauceronne, porte en haute estime l'acquisition des connaissances; il aime lui-même tester les siennes, lorsque l'occasion se présente dans des compétitions amicales.

Si vous jasez politique avec lui, vous ne vous ennuierez pas: la discussion sera passionnée, tout en restant respectueuse.

L'autre respect qu'il porte est envers la jeunesse. Il croit sincèrement que l'écoute de celles et de ceux qui seront les adultes de demain est primordiale pour une saine société.

Il a d'ailleurs l'occasion de manifester son soutien à la relève comme président du conseil d'administration du Festival Clermont-Pépin, un événement annuel qui a pour but d’encourager et de stimuler l’éclosion de nouveaux talents dans le domaine de la musique classique et populaire en Beauce et ailleurs au Québec. Une belle occasion aussi de donner au suivant pour ce bassiste qui a roulé sa bosse sur bien des scènes.

Découvrez le personnage qu'est Robert Maheux dans cette entrevue balado.