Balado: En tête-à-tête avec Jean-Rock Veilleux

Il a laissé son poste de maire de la Municipalité de Saint-Alfred au début de l'été, après avoir consacré presque 20 ans de sa vie à la fonction.

Une tradition quasi familiale, son père, un organisateur politique aguerri, et son frère ayant siégé à la tête de la petite localité précédemment.

Ce mécanicien automobile à la retraite dit avoir quitté « la tête haute et fier de mes réalisations », même si les dernières années ont été difficiles, en particulier dans deux dossiers (réseau d'aqueduc et d'égout et réfection d'un ponceau) où les citoyens alfredois lui ont fait porter tout le fardeau des inconvénients engendrés.

« Malgré ce que certains en pensent, j'ai toujours travaillé pour le bien de la communauté », confie-t-il sincèrement, en souhaitant la meilleure des chances à celle ou celui qui prendra la relève à l'élection du 29 septembre.

Il songe même à sa remettre à la danse avec sa bien-aimée Charlotte, qu'il a épousée voilà 61 ans. « Mes souliers (de danse) me font encore! »

Écoutez cet entretien en tête-à-tête avec Jean-Rock Veilleux.

Pour avoir accès et écouter tous nos balados, cliquez ici.