Balado: les organismes jouent un rôle capital dans le développement des ados

Dans ce nouvel épisode, plongez dans l’univers de Marc Dutil, PDG du Groupe Canam et fondateur de l’École d’Entrepreneurship de Beauce. Plus qu’un entrepreneur, Marc Dutil est un homme aux multiples facettes : innovateur, mentor, et profondément enraciné dans sa communauté. Au cours de cette conversation riche et inspirante, Marc nous parle avec ...