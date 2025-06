En tête-à-tête avec Hélène Rodrigue

Dans cet épisode, on parle de musique avec l'artiste beauceron Phil Lauzon, mais aussi de santé et de parentalité. La vedette de la musique country raconte avoir été initié à la musique dès son enfance par sa famille et confie comment la pandémie a changé sa perception du métier. Diagnostiqué d'une amyotrophie musculaire depuis quelques années ...