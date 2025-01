Balado: En tête-à-tête avec Jean Cliche

Chargement du lecteur ...

«Ce lieux-là est tout simplement un alibi pour que les humains se rencontrent. Les arbres (du parc) ne sont pas une fin en soi, ils sont une stratégie. Une excellente stratégie, l'objectif étant que les personnes se parlent.»

Ces arbres, ce sont les 35 000 qui ont été plantés au Domaine Taschereau – Parc nature, un parc écologique et site historique de 53 hectares, dans la plaine inondable de la rivière Chaudière, inauguré à l’été 2013 à Sainte-Marie-de-Beauce, et pour lequel Jean Cliche s'est investi depuis plus de deux décennies, dont à la présidence du conseil d'administration, poste qu'il occupe présentement.

«Pourquoi les arbres?», explique le Mariverain en entretien balado avec EnBeauce.com. «Et de un, parce que l'on ne peut pas faire autre chose (dans cette zone inondable), on peut pas faire de construction. Et de deux, mon père avait un chalet, il était amoureux des arbres et je lui faisais des sentiers (d'arbres), alors j'ai transposé ça (à l'aménagement du parc). Également, mes parents, lorsque j'étais jeune, m'envoyaient dans l'état du Nebraska pendant les étés.»

Quel est le lien entre le Nebraska et la biodiversité actuelle du parc beauceron, qui comprend un éco-refuge, une passerelle aérienne, un sentier d’interprétation du milieu naturel de 3,1 kilomètres, et une reconstitution de grand marais? Pour le savoir, écoutez l'intégrale du balado avec Jean Cliche.

Pour avoir accès et écouter tous nos balados, cliquez ici.