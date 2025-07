En tête-à-tête avec Véronique Bernier et Diane Bélanger

Chargement du lecteur ...

Depuis plus de 12 ans, le Tournoi de Hockey Féminin de Saint-Georges rassemble des centaines de joueuses et contribue activement au développement du hockey féminin en Beauce et ailleurs au Québec.

Mais au-delà de la compétition, ce tournoi est aussi le reflet d’un sport en pleine évolution, notamment depuis la création de la Ligue Professionnelle de Hockey Féminin en 2023.

Dans cet épisode, Diane Bélanger et Véronique Bernier, membres du comité organisateur, nous racontent l’histoire du tournoi, ses défis et ses succès. Elles nous parlent aussi de leurs initiatives récentes, dont un programme de développement pour les jeunes filles de 4 à 11 ans et la création d’un programme sports-études en hockey féminin à la Polyvalente de Saint-Georges.

Quels impacts ont ces projets sur les futures générations de joueuses ? Quels défis reste-t-il à relever pour que le hockey féminin prenne encore plus de place sur la scène sportive ? Et surtout, comment la Beauce peut-elle continuer d’être un moteur dans cette évolution ?

Une conversation passionnante co-réalisée avec Léa Arnaud.