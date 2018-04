Connaissez-vous bien les chinchillas?

Les chinchillas sont des rongeurs de la famille des Chinchillidés. Petit animal de compagnie adorable, les chinchillas vivent en moyenne 10 ans, mais peuvent parfois vivre jusqu’à l’âge de 20 ans. Ce sont des animaux nocturnes ou actifs au crépuscule. Ils sont d’excellents grimpeurs et sauteurs. Ils aiment gruger tout ce qui est à leur portée. Il est donc important de leur fournir une cage résistante avec du matériel à ronger tel que du carton, du bois, etc. Idéalement la cage devrait être assez grande, surtout en hauteur, pour permettre de grimper, courir et sauter et être munie de tablettes et de branches. Une litière de papier recyclé est idéale. Les litières de pin et de cèdre sont déconseillées à cause de leur effet irritant sur la peau, les yeux et le système respiratoire.

Un bain de sable est essentiel pour cette espèce et doit être environ de 5 cm de profondeur. Ce dernier est mis à leur disposition pendant 20 à 30 minutes une fois par jour afin de maintenir leur pelage propre et prévenir les maladies de peau.

Les chinchillas sont strictement herbivores. Du foin de fléole des prés ou Timothé devrait être offert à volonté, ainsi que des légumes verts feuillus frais, à raison d`environ une tasse par jour. Les fruits et les légumes à haute teneur en sucre comme les carottes et piments sont à proscrire car les chinchillas ont un système digestif très fragile au déséquilibre que peut occasionner le sucre. Une moulée pour chinchillas faite à base de fléole des prés ou autres graminées est recommandée et devrait être limitée à deux cuillères à soupe par jour. Les branches de pommier sont très appréciées des chinchillas et constituent une excellente gâterie, en plus de favoriser une bonne usure dentaire.