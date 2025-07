Negging : l’art des complimardes

T’es-tu déjà fait draguer d’une manière un peu particulière? Un humour douteux, des commentaires qui laissent un goût amer. Parfois, derrière un compliment se cache une forme de violence bien réelle…

Le negging, c'est quoi?

C’est une forme subtile de dévalorisation déguisée en compliment. C’est une technique utilisée pour détruire progressivement l’estime de soi d’une personne, dans le but de créer un déséquilibre de pouvoir. Ce n’est pas toujours évident à repérer, car ces commentaires sont souvent lancés sur un ton léger, sarcastique ou soi-disant affectueux. Ils peuvent même sembler flatteurs à première vue.

Comment ça se manifeste?

« T’es belle quand tu souris, tu devrais le faire plus souvent. »

« Tu parles beaucoup, mais j’taime pareil. »

« T’es belle sans maquillage, ça te va mieux. »

« J’aime ça quand tu portes des talons, t’as l’air moins petite. »

Ces phrases créent un malaise, une déstabilisation. Elles jouent sur la zone grise entre compliment et insulte. L’objectif? Que la personne se mette à douter de sa valeur, qu’elle cherche à plaire davantage, à se justifier et donc, devienne plus facile à contrôler.

Ce n’est pas seulement une mauvaise blague ou un manque de tact. C’est une tactique manipulatrice qui s’inscrit souvent dans des dynamiques de relation toxique ou de violence psychologique. Cette stratégie utilisée de manière répétée peut affaiblir l’estime de soi, créer un sentiment de dépendance ou de confusion, favoriser une emprise émotionnelle et normaliser le manque de respect dans la relation. Peu à peu, elle peut semer le doute, pousser à se remettre en question, voire à modifier ses habitudes.

Le negging peut sembler anodin, mais c’est une forme de violence psychologique déguisée. Derrière l’humour ou les petites piques se cache souvent une volonté de rabaisser pour mieux contrôler. Dans aucun cas, tu ne devrais avoir à te sentir ainsi dans ta relation amoureuse.

Si tu te poses des questions sur ta relation et/ou sur les conséquences sur ton enfant suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.