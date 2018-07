Acheter des billets Powerball au Canada ? Une loi américaine peut faire obstacle

Une loi américaine peu connue du public crée une certaine confusion chez les Canadiens qui traversent la frontière pour acheter des tickets pour les tirages tant convoités du Powerball Américain.

Une loi encore floue

Comme des milliers d'autres Canadiens, Lisa Yuen, une résidente de Burnaby, en Colombie-Britannique, a traversé la frontière en janvier 2016, lorsque le jackpot Powerball excédait les 1,5 milliard de dollars, afin d’acheter des tickets pour ce qui s’est révélé être le tirage de loterie le plus exaltant de tous les temps.

Mais Mme Yuen a été surprise lorsqu’un garde-frontière des États-Unis l’a mise en garde au sujet d'une loi dont elle n'avait jamais entendu parler.

Comme elle l’a déclaré au média CTV Vancouver : « Les gardes-frontières nous ont expliqué que nous pouvions acheter un ticket de Powerball, mais qu’il était interdit de ramener le ticket au Canada et ensuite revenir aux États-Unis pour encaisser un éventuel gain. »

La loi américaine n'interdit pas aux étrangers d'acheter des tickets de loterie ni de gagner. Selon le site Web de Powerball, « vous n'avez pas besoin d'être un citoyen ou résident américain pour jouer. Vous pouvez être un touriste ».

Mais si un Canadien achète un ticket de loterie Powerball, le ramène chez lui et tente ensuite de le ramener aux États-Unis, il risque de violer une loi qui interdit l'importation « d’articles immoraux ».

Selon la loi, « toute personne a l'interdiction d'importer aux États-Unis, de tout pays étranger, un (...) ticket de loterie, ou tout papier imprimé qui peut être utilisé comme ticket de loterie, ou toute publicité d'une loterie ».

La seule exception s'applique à « tout ticket de loterie, papier imprimé pouvant être utilisé comme ticket de loterie ou publicité d'une loterie, imprimé au Canada pour être utilisé dans le cadre d'une loterie aux États-Unis ». Mais malheureusement, les tickets de loterie du Powerball US ne sont pas imprimés au Canada.

L’alternative légale

Mme Yuen a quant à elle pris le risque de gagner et de voir son ticket partir en fumée, mais de nombreux joueurs ont profité de l’alternative en ligne afin de pouvoir profiter des plus grands tirages de loterie au monde.