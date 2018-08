Les caractéristiques d’un BBQ compact

Dans les magasins, dans les revues et sur le Web, on voit souvent passer de gros barbecues étincelants de propreté, des modèles qui prennent énormément d’espace, conçus pour les propriétaires de cours arrières spacieuses. Mais qu’en est-il des locataires d’appartement qui ne possèdent qu’un petit balcon, ou des propriétaires de maisons de ville avec de petites cours arrières, où l’espace est soigneusement organisé ou carrément encombré? Si vous vous reconnaissez dans ce dernier cas, vous serez certainement heureux d’apprendre qu’il existe aussi une panoplie de BBQ compact sur le marché, conçus spécifiquement pour les gens qui manquent d’espace ou pour ceux qui souhaitent être en mesure de transporter leur barbecue (par exemple lors d’activités comme le camping).

Bref tour d’horizon

Certes, les modèles au charbon de bois sont particulièrement intéressants puisqu’ils prennent généralement moins de place. Ces modèles fonctionnent avec des briquettes de charbon de bois qu’il suffit d’enflammer pour démarrer la cuisson; ils sont très prisés à cause du goût de charbon qu’ils confèrent aux aliments. D’ailleurs, on les voit de plus en plus dans les cours arrière depuis quelques années… Un choix idéal pour le chef cuisinier qui sommeille en vous!

Il existe aussi des modèles de BBQ au gaz propane conçus pour une utilisation sporadique, soit à la maison, au chalet, en pique-nique ou en camping justement, munis de petites bonbonnes facilement transportables. Ces grils portables sont légers et compacts. Certains modèles sont pliables pour faciliter leur transport, et ils présentent l’avantage considérable d’avoir une surface de cuisson assez grande, ce qui les rend idéaux si votre famille comporte plusieurs membres. Ils constituent également un choix intéressant si vous possédez peu d’espace de rangement.

Finalement, on retrouve quelques modèles de grils de taille complète conçus pour les petites cours arrière et pour les balcons. Ces barbecues sont destinés aux célibataires et aux petites familles possédant de petits patios ou terrasses, qui ne souhaitent pas s’encombrer d’un modèle imposant. Ces barbecues sont beaucoup plus dispendieux que les modèles compacts, mais présentent l’avantage d’une cuisson de même qualité que les modèles plus encombrants.

Quelques critères à considérer

Pensez à l’utilisation que vous allez faire de votre futur barbecue. Que vous optiez pour un BBQ au gaz ou pour un modèle au charbon de bois, vous devez tenir compte de l’espace disponible pour l’entreposer, des moments et des endroits où vous allez cuisiner (tous les soirs? seulement lors d’événements? en camping?) et de la quantité de personnes que vous devrez nourrir. N’hésitez pas non plus à demander conseil à des spécialistes qui vous aideront à sélectionner le barbecue le mieux adapté à vos besoins!