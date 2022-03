Les Bruins ont raison du Canadien, le soir de la date limite des transactions

C'était soir de match, ce lundi, alors que les Bruins de Boston s'amenaient au Centre Bell. Ce n'était toutefois pas le détail le plus important de la soirée, puisque c'était également la date limite des transactions.

Le DG du Canadien Kent Hughes était un homme occupé, cette fin de semaine, et on a vu une grande vente de l'alignement du Canadien. Après Tyler Toffoli envoyé chez les Flames, il y a quelques semaines, d'autres noms importants ont officiellement quitté le navire.

En effet, les Panthers ont offert Tyler Smilanic et des choix de premier et quatrième tour, pour les services du défenseur Ben Chiarot. De plus, les Oilers ont surpayé pour le défenseur Brett Kulak, en donnant à Montréal des choix de deuxième et de septième tour ainsi que William Lagesson.

Pour conclure, Artturi Lehkonen est maintenant un membre de l'Avalanche du Colorado, alors que Justin Barron et un choix de deuxième tour forment la compensation. Le gardien Andrew Hammond a également quitté pour les Devils.

Alors que Kent Hughes a avoué avoir tenté d'offrir Jeff Petry et le contrat Shea Weber à ses collègues de la LNH, rien n'a pu aboutir en ce sens. Ce fut une fin de semaine bien remplie pour Hughes, qui a fait le plein de jeunes espoirs de premier plan.

Pour le match Canadiens-Bruins, la formation montréalaise a poursuivi son hockey acharné et divertissant de l'ère Martin St-Louis. Même si Brad Marchand a marqué deux buts, David Savard et Joel Armia ont permis la tenue d'une prolongation.

Faits intéressants, David Savard aura marqué dès son retour au jeu, lui qui jouait un premier match depuis le 27 janvier dernier. Il n'est qu'à un autre point de réussir sa meilleure saison offensive depuis fort longtemps.

Pour Armia, c'était sa première séquence de deux matchs avec au moins un but cette saison. Le numéro 40 connait une saison fort difficile, avec seulement onze points en 47 joutes.

Alors que Cole Caufield comptait sept points lors de ses quatre derniers matchs, il aura été blanchi de la feuille de pointage contre Boston. C'est d'ailleurs la même chose pour Nick Suzuki, alors que le monstre à deux têtes du Tricolore n'a pas activé la lumière rouge.

Le prochain match du Canadien est prévu ce jeudi 24 mars contre les Panthers, au Centre Bell. On sait déjà que Ben Chiarot jouera contre son ancien club, il est à se demander maintenant si Justin Barron prendra sa place dans la brigade défensive du CH.