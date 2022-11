Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

Sodium et potassium, une relation synergique

On entend souvent l’expression qui dit : « vaut mieux être seul que mal accompagné », mais imaginez lorsqu’on peut être bien accompagné. C’est le cas du sodium et du potassium, lorsqu’ils sont ensemble. Ces deux électrolytes font partie de nos cellules et lorsqu’on maintient un niveau adéquat de chacun d’entre eux, ils développent une relation synergique.

Puisqu’ils sont bien accompagnés, ils peuvent travailler ensemble au profit de ton corps. Alors, un électrolyte est un minéral qui transfère une charge électrique entre les cellules et les parties de cellules. Vous aurez deviné que les électrolytes dont nous avons besoin en plus grande quantité sont le sodium et le potassium, suivi du calcium et du magnésium. Ainsi, la dynamique qui se crée entre ces deux électrolytes s’implique énormément au bon fonctionnement du corps, d’où l’importance de les maintenir à un bon niveau, puisqu’ils se perdent facilement dans l’urine, par la transpiration ou par élimination gastrique (vomissement, diarrhée).

Le sodium joue un rôle essentiel pour les nerfs et les muscles, mais il est également nécessaire à l'entretien des niveaux des fluides extracellulaires (à l'extérieur de nos cellules). Le potassium est lui aussi impliqué dans le bon fonctionnement des nerfs et des muscles, mais il est aussi impliqué dans notre métabolisme (conversion de nutriments en énergie), la régulation de nos battements du cœur et l'entretien de fluides intracellulaires. Lorsque les deux travaillent ensemble, ils servent à maintenir notre tension artérielle, avec l'aide du magnésium et du calcium.

Les niveaux de nos deux électrolytes principaux sont étroitement contrôlés, sans beaucoup de marge de variation. Les reins sont responsables de la réabsorption ou l'élimination des deux, selon les niveaux dans le sang. Lorsque ton corps est en manque de sodium, un système d'hormones signale aux reins de réabsorber le sodium en circulation et éliminer le potassium. Le corps réagit en produisant moins d'urine et le volume du sang augmente. Les symptômes d'un manque de potassium incluent l'hypertension (tension artérielle élevée), la constipation, la faiblesse musculaire et la fatigue générale.

En questions d'études, ce que nous voyons maintenant est la courbe « U » des risques en fonction d'une consommation trop grande de sel ou trop faible, en proportion inversée de notre consommation du potassium. La zone de sécurité est dans la modération, mais le message impossible à ignorer est le fait que le sodium et le potassium sont essentiels en quantité plus ou moins égale et nous ne pouvons pas réduire un sans avoir un effet sur l'autre et donc sur l'homéostasie du corps. Voir ''Avec plusieurs grains du sel'' Université de Laval, 2014.

J'entends souvent dire « oui, mais il y a du sel partout! » C’est vrai, si nous mangeons beaucoup d'aliments transformés nous pouvons facilement dépasser nos besoins. Toutefois, si nous choisissons plutôt une alimentation non transformée (comme nos ancêtres depuis des siècles), nous pouvons bien profiter du gout instinctivement attirant du sel. Le potassium en assaisonnement se vend aussi en forme de chlorure (sel) et si nous cherchons un équilibre sain, les deux se mélangent bien. Les chlorures sont utiles dans la fabrication de l'acide gastrique (l'acide chlorhydrique).

La clé est dans le potassium qui balance le sodium. Soyez attentifs à bien rechercher les meilleures sources de potassium (sans fructose) dans votre alimentation!

Voir les autres textes du blogue Naturo Santé