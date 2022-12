Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

L'assaisonnement parfait!

Récemment, j'ai écrit sur l'importance de maintenir nos niveaux de sodium et de potassium pour nous protéger contre tout risque d'augmentation de la pression artérielle. J'ai également mentionné que le sodium, le magnésium, le potassium et le calcium fonctionnent mieux ensemble pour maintenir une tension artérielle optimale.



Sous forme de chlorures, ces sels assurent la production d'acide chlorhydrique et donc les meilleures conditions pour notre digestion. Et on le sait, tout commence par une bonne digestion!



Je souhaite vous présenter un nouveau produit alimentaire ''Secrets de l'Océan'' par Optimale Nutrition. Ce produit est un mélange calibré de ces 4 chlorures selon nos besoins quotidiens. Ils ont ajouté du varech comme source d'iode. Le sel de mer est principalement composé de sodium alors que l'eau de mer est un composé des 4 chlorures de ce produit. Cependant, ce n'est pas un produit de santé naturel, c'est un produit alimentaire.



On pourrait dire que ce produit est de l'eau de mer dans un assaisonnement qui a bon goût! Enfin, salez sans souci!



Je comprends que plusieurs autres ''saveurs'' arrivent, y compris le reishi, l'artichaut, le chardon-Marie, chacun avec ses propres qualités thérapeutiques.

Scannez le code QR sur le paquet pour toutes les informations pertinentes.

Bon retour au bon goût et à la bonne digestion!



