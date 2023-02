Où était la maison d'Édouard Lacroix?

On a tous entendu parler du renommé Édouard Lacroix, probablement le plus prestigieux citoyen de l'histoire de la Beauce. Il y a sûrement des gens qui ignorent où exactement il a résidé pendant la majorité de sa vie. Il était originaire de Sainte-Marie, mais il a eu sa résidence permanente à Saint-Georges vers 1910. Il resta d'abord dans le secteur de la Station, non loin de la gare, où il fut un temps télégraphiste. C'est après la terrible inondation de juillet 1917 qu'il décida de se construire une imposante résidence plus au sud, sur un terrain acheté de David Champagne, aux environs d'où se trouve aujourd'hui le magasin Dollarama, à l'intersection du boulevard Lacroix et de la 107e rue.

La construction s'est déroulée à partir de l'automne 1917 et Lacroix et sa famille en ont pris possession au printemps 1918 (photo 1). C'était une grosse maison de deux étages en briques rouges qui affichait le numéro civique 10595 du boulevard Lacroix. Elle comprenait six chambres, un double salon et même un demi-grenier (photos 2). Édouard Lacroix et sa femme Anna Poulin y ont vécu et élevé leurs enfants. Ils en ont eu quatre, mais l'un de ceux-ci (Marcel) est décédé en 1917 à l'âge de trois ans. Son épouse Anna est décédée le 28 février 1944. Par la suite, M. Lacroix a refait sa vie avec Minnie Poulin qui est devenue sa seconde épouse. Il a vécu dans sa résidence avec sa femme jusqu'à son décès survenu le 19 janvier 1963 à l'âge de 74 ans.



Cette superbe maison est restée aux mains des descendants Lacroix, puisque son petit-fils Marcel Dutil y a résidé avec sa famille pendant plusieurs années. Entretemps, la ville ne cessait de se développer et ce secteur, de résidentiel qu'il était à ses débuts, est devenu commercial et très achalandé. En 1994, une entreprise de restauration a fait l'acquisition de ce site pour y ériger un établissement Burger King. Il fallait donc enlever l'ancienne maison de M. Lacroix pour libérer le terrain. On a une vue aérienne de l'endroit précis où elle était située avant son déménagement, j'ai entouré d'un cadre vert son site exact pour permettre à tous de s'y retrouver (photo 3). En fait, pour les descendants Lacroix, c'était à la fois un édifice familial et patrimonial, donc pas question de le démolir.

M. Dutil a trouvé le site idéal pour la réinstaller, plus haut sur les coteaux, pas très loin du CÉGEP. Cette imposante bâtisse fut donc déménagée pendant la nuit du 30 juin au 1er juillet 1994, puisqu'il fallait faire vite vu que ce cortège devait circuler sur le boulevard Lacroix, plus important artère de la ville. Il prenait presque toute la largeur du chemin pour se rendre à destination. Voyez trois photos (4, 5 et 6) de cet événement spectaculaire. Le déménagement s'est déroulé sans encombre et la belle résidence de M. Lacroix trône maintenant sur la 8e avenue dans toute sa splendeur, admirablement conservée (photos 7). Une autre photo, de septembre 2012 (photo 8 ). Elle est habitée par la quatrième génération de cette dynastie, soit la famille de Marc Dutil, dirigeant de l'entreprise Canam. Un bel exemple de conservation du patrimoine. Ce superbe immeuble perpétue la mémoire de ce grand beauceron que fut Édouard Lacroix.

Photos 1 et 3 du fonds Claude Loubier. Photo 2 du fonds Anne Dutil. Photo 4 du fonds Marcel Dutil. Photo 5 du fonds Jean-Frédéric Chrétien. Photo 6 courtoisie de Raphaël Poirier Paquet. Texte et recherches de Pierre Morin.

