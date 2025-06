Le restaurant L'Entrecôte de l'hôtel Arnold

Ceux qui y sont allés sont unanimes à dire qu'on y servait la meilleure côte de boeuf qu'ils aient savourée. Ce restaurant faisait partie du complexe hôtelier de l'hôtel Arnold dans ses meilleures années. Fondé en 1948 par M. Florian Pomerleau, cet établissement n'a cessé de croître au cours de son histoire. Marc Lapierre y travailla (avec son épouse Gisèle Lemieux) à compter du 31 octobre 1951. Ils étaient concessionnaires en titres des cuisines depuis 8 ans lorsqu'ils ont acquis l'hôtel en 1964. Comme leur prédécesseur, ils travaillèrent jour et nuit et ne cessèrent d'agrandir et améliorer leur entreprise. De plus, ils savaient s'entourer de personnes fiables et compétentes dans tous les départements de leur établissement.



Dans les années '70, une foule de nouveautés augmentèrent l'attrait pour grossir encore la clientèle. En plus de la grande salle de réception pour les noces, on a bâti la salle Tiffany avec un long corridor reliant à la fois les deux précédentes et le nouveau tunnel qui aboutissait face à la piscine. Plusieurs autres améliorations ont été apportées.



Mais l'innovation la plus importante fut la construction d'un «Steak House» dont l'ouverture a eu lieu le 25 novembre 1978. On l'a appelé L'ENTRECÔTE, il était ouvert tous les jours, de 17h30 à 22 h (photos 1 et 2). Il était situé au sous-sol de l'hôtel, il a fallu creuser la cave sur une grande surface pour réaliser cette nouvelle aire de restauration. Il y avait une cuisine ouverte, four à pain, bar à salade, le tout dans une ambiance conviviale, amplifiée par le charme chaleureux des murs de pierre habilement conservés. Au plafond, de magnifiques lampes Tiffany aux couleurs vives dont l'éclairage était savamment dosé pour rendre l'endroit encore plus accueillant. Décor superbe, ambiance feutrée et service impeccable, c'était un restaurant de grande classe. On pouvait y accéder directement par une porte à l'avant au pied d'un court escalier ou passer par l'entrée principale et descendre l'escalier à droite de la réception. Le premier chef cuisinier de l'Entrecôte fut Richard Lemaître Auger qui portait un chapeau de cowboy.



Le menu était très varié. Il comprenait entre autres le consommé au sherry, des escargots et esturgeons fumés comme entrée, le homard, la fondue chinoise, les grillades dont le filet mignon ou le Chateaubriand pour deux et, le summum, la fameuse côte de boeuf. Et en conclusion le chariot rempli de desserts, dont le délicieux gâteau Boston, la succulente tarte au sirop d'érable et l'incomparable gâteau St-Honoré. C'était un endroit formidable pour un souper en amoureux ou même les repas de famille.



À la fin de la décennie '70, on s'affilia à la Chaîne Hôte. En 1981, l'Auberge Benedict Arnold fut élu Hôtelier de l'année au Québec. Ce fut un endroit reconnu. Les propriétaires successifs ont su s'entourer d'un personnel compétent, des gens passionnés, comme en a témoigné l'épouse de M. Lapierre: «Nous leur sommes reconnaissants, ils ont travaillé si fort pour nous. Jamais nous ne les oublierons». Ils ont d'ailleurs publié une photo de leurs employé(e)s dans le journal l'Éclaireur-Progrès du 16 décembre 1981 (photo 3). Et une dernière photo (dans les années '60) de cet établissement inoubliable qui vous rendra nostalgique. L'Auberge Benedict Arnold, un nom à retenir dans l'histoire de la ville de Saint-Georges. Bravo aux propriétaires qui en ont fait un immense succès. Photos 1 et 4 du fonds Claude Loubier. Photo 3 de l'Éclaireur-Progrès. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique