Prendre soin de soi… surtout quand on prend soin des autres

Lorsqu’on accompagne un proche ayant un trouble de santé mentale, il est facile de s’oublier. Les journées peuvent être remplies de préoccupations, de rendez-vous, d’émotions intenses et de cette volonté constante de bien faire, de bien aider. Dans ce tourbillon, une chose essentielle est souvent mise de côté : vous-même.



Avec l’arrivée tant attendue de l’été, il devient plus naturel, et peut-être un peu plus facile, de ralentir, de souffler, de reconnecter avec ce qui fait du bien. C’est l’occasion rêvée de ramener la notion de bienveillance envers soi-même au cœur de votre quotidien.



Prendre soin de soi n’est pas un luxe, ni un signe d’égoïsme. C’est une nécessité, surtout quand on est engagé dans une relation d’aide, de soutien ou d’accompagnement. Le bien-être de votre proche compte, bien sûr, mais le vôtre aussi. L’un ne va pas sans l’autre.



L’été offre des possibilités simples mais puissantes de se recentrer, notamment à travers le contact avec la nature. Voici quelques idées concrètes à explorer, à votre rythme :

Faire une marche en plein air, même de quelques minutes. Écouter les sons autour de vous, sentir les parfums que nous offre la nature, observer les arbres ou les fleurs en transformation.

Trouver un lieu calme pour s’asseoir : un parc, un balcon, un coin d’ombre. Respirer profondément. Être simplement là, sans attente.

Mettre les mains dans la terre : jardiner, planter une fleur ou des fines herbes. Le simple geste de cultiver la vie peut devenir un ancrage doux et nourrissant.

Prendre un moment pour soi en silence, loin des écrans, loin des obligations. Lire, écrire, méditer, ou ne rien faire du tout.

Il ne s’agit pas de grands changements, mais de petites habitudes qui, mises bout à bout, peuvent faire une réelle différence et vous aider à ralentir, à être pleinement présent dans l’ici et maintenant. Vous avez le droit de vous accorder du repos, de la douceur, de la lumière.



Cet été, que chaque rayon de soleil vous rappelle que vous méritez, vous aussi, qu’on prenne soin de vous. Et si personne ne vous le dit aujourd’hui : merci pour tout ce que vous faites. Et surtout… vous avez le droit de prendre soin de vous.

— L’équipe de Le Sillon



Vous avez besoin d’être écouté, d’être soutenu en lien avec votre rôle de membre de l’entourage / proche aidant d’une personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale? N’hésitez pas à nous contacter.



