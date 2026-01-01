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La Société Historique Sartigan

Le restaurant Monaco de la 2e Avenue

durée 08h00
3 mai 2026
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Par Pierre Morin

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN

Voici des photos qui vont faire remonter bien des souvenirs aux plus de 60 ans. Ce restaurant d'apparence bien simple fut très populaire dans les années '50 et '60 (photo1, fin des années '50). Il était situé sur la 2e avenue, en face de la 121e rue, à l'époque où cette 2e avenue était la route 23, soit la route nationale Lévis-Jackman, très fréquentée. La plupart allaient au Monaco pour savourer un bon repas et les prix abordables, mais beaucoup de jeunes s'y rendaient pour les délicieuses frites, les machines à boules et le juke-box. Peut-être aussi pour les serveuses... Les 2e et 3e photos, prises en 1954, nous montrent l'intérieur avec la grande table superbement montée et prête pour une réception comme il y en avait souvent. 

Remarquez les prix affichés sur le mur de la deuxième photo. Afin de mieux distinguer les écritures, j'ai agrandi cette section donnant la liste des principaux mets offerts (photo 5): le sandwich au homard 50c, sandwich western 30c, club sandwich 50c, hot dog 15c, hamburger 20c, asperges sur rôties 50c, sandwich à la salade de poulet 35c et patates frites 15c. Wow, incroyable. Comme on dit, c'était «le bon vieux temps».
La 3e photo nous présente toute l'équipe en service: Paule Drouin, Louisette Rodrigue de Saint-Jean de la Lande, Réjeanne Morissette Bergeron propriétaire et Lorraine Poulin (désolé, il manque un nom).

Sur la 4e photo prise sur le balcon de l'entrée de service dans les années '50, encore du personnel. En avant de gauche à droite: Henriette Drouin et Lucille Gagné. En arrière: Laurier Lebreux et Réjeanne Bergeron. Après Mme Morissette Bergeron, ce restaurant serait passé entre les mains des propriétaires suivants: M. Roland Couture, puis Léo Grenier, Léopold Garneau, et en dernier M. Philippe Roy. Il aurait fermé ses portes vers 1967. Wow, quel souvenir, c'était un bel endroit très propre et accueillant. 
Bon, ça me tenterait de manger une bonne frite avec sel et vinaigre...

Photos 1, 2, 3 et 5 de Fonds Claude Loubier. Photo 4 de Diane Fortin. Texte et recherches de Pierre Morin. 

Visionnez tous les textes de la Société historique

Fondée en 1992, la Société Historique Sartigan est un organisme à but non-lucratif, financé par les dons, dont la mission est la protection, l'interprétation, la valorisation et la diffusion du patrimoine de Saint-Georges et de ses environs.

 


Centre culturel Marie-Fitzbach (4e étage)
250,18e Rue, CP 6
St-Georges (Qc) G5Y 4S9
418 227-6176
www.shsartigan.com  -  shsartigan@hotmail.com

facebook.com/shsartigan

 

 

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