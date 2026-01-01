Amour et violence chez les jeunes

Aujourd’hui, il est essentiel de parler de la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes. C’est une réalité préoccupante, de plus en plus observée dans différents milieux. Chez les adolescents, les premières relations prennent une place importante… mais elles peuvent aussi être marquées par des dynamiques malsaines, parfois difficiles à reconnaître.



Pourquoi cette réalité est-elle aussi présente?



Une partie de la réponse se trouve dans les messages auxquels les jeunes sont constamment exposés. Sur les réseaux sociaux, dans les séries ou à travers certains discours populaires, la jalousie, le contrôle et les rapports de pouvoir sont encore trop souvent présentés comme des preuves d’amour. Des phrases comme « S’il est jaloux, c’est parce qu’il tient à toi » ou « S’il veut savoir où tu es, c’est parce qu’il s’inquiète » circulent encore largement.



Or, en réalité, la jalousie excessive et le contrôle ne sont pas des signes d’amour. Ce sont plutôt des indicateurs de domination. Ces comportements peuvent s’installer progressivement. Par exemple, lorsqu’un partenaire exige de savoir où l’autre se trouve en tout temps, demande un accès constant à sa localisation ou réagit négativement à un message non répondu. Ce qui peut sembler anodin au départ peut rapidement devenir une forme de surveillance, alimentée par une multitude de messages insistants et une pression constante.



Les réseaux sociaux amplifient cette dynamique. Certains jeunes en viennent à croire que partager ses mots de passe ou donner un accès complet à ses comptes est une preuve de confiance. Pourtant, une relation saine ne repose pas sur la surveillance, mais sur le respect et la confiance mutuelle.



Un autre élément préoccupant est la pression exercée sur les jeunes, particulièrement les filles, en lien avec l’apparence et la sexualité. L’hypersexualisation, très présente en ligne, peut amener certaines à se sentir obligées de répondre à des attentes ou de poser des gestes avec lesquels elles ne sont pas pleinement à l’aise, comme l’envoi de photos intimes pour « prouver » leur amour.



Dans certains cas, ces images deviennent ensuite un moyen de pression ou de menace lors d’une rupture. Même si elles ne sont jamais diffusées, le simple fait de menacer de les partager constitue déjà une forme de violence.



Les modèles relationnels véhiculés dans les médias contribuent aussi à brouiller les repères. Plusieurs téléréalités ou séries, par exemple Raconte-moi des mensonges, mettent en scène des relations intenses, conflictuelles, marquées par la manipulation ou les jeux de pouvoir. Cette intensité est parfois présentée comme séduisante, voire comme une preuve de passion. Pourtant, ces dynamiques sont loin de représenter des relations saines.



À cela s’ajoute la montée des discours masculinistes qui valorisent la domination et remettent en question l’égalité dans les relations. Ces messages peuvent influencer la perception des jeunes, en normalisant des comportements problématiques ou en présentant la violence comme une réaction acceptable au rejet.



Pour plusieurs adolescents, il s’agit des premières expériences amoureuses. Sans point de comparaison, il peut être difficile de reconnaître ce qui est sain ou non. Certains en viennent à douter d’eux-mêmes, à banaliser des comportements inquiétants ou à croire qu’ils doivent faire plus d’efforts pour « sauver » la relation.



Pourtant, une relation amoureuse ne devrait jamais être basée sur la peur, la pression ou le contrôle. Dans une relation saine, chacun a le droit de dire non, de conserver ses amitiés, de préserver son intimité et de se sentir en sécurité. La peur de la réaction de l’autre n’a pas sa place dans une relation respectueuse.



Comme adultes, que l’on soit parent, intervenant, enseignant ou proche, nous avons un rôle important à jouer. Parler ouvertement avec les jeunes, nommer les comportements inacceptables, expliquer le consentement et rappeler à chacun qu’il mérite le respect sont des actions essentielles.



Parce que la prévention de la violence dans les relations commence dès les premières expériences amoureuses.

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