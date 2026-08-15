Le pouvoir des petites pauses

Quand on est proche aidant en santé mentale, on développe souvent le réflexe d’être “toujours disponible”. On reste attentif, on anticipe, on accompagne… et bien souvent, sans même s’en rendre compte, on reste en mode vigilance presqu’en continu.

Être présent ne veut pas dire être disponible 24 heures sur 24.

Prendre une pause, même petite, peut faire une grande différence. Pas besoin de partir une semaine au chalet ou de planifier un grand voyage. Parfois, 10 minutes suffisent pour faire redescendre la pression, respirer un peu et retrouver son énergie.

L’été est une belle saison pour s’offrir ces petits moments de répit.

Voici quelques idées simples :

Aller marcher sans but précis, juste pour bouger.

S’offrir une petite sortie improvisée : une crème glacée, un café, une visite au marché.

Profiter de l’eau : piscine, lac, douche fraîche… tout ce qui aide à se rafraichir et à relâcher la pression.

S’accorder un moment de calme dehors, au soleil ou à l’ombre, sans téléphone.

Faire une activité légère qui change les idées : vélo, jardinage, lecture ou musique.

Comme proche aidant, on oublie parfois qu’on a aussi besoin de souffler. Pourtant, ces courtes pauses ne sont pas du temps perdu. Elles sont souvent ce qui nous permet de continuer, un jour à la fois.

En cette période estivale, toute l’équipe de Le Sillon vous souhaite un été rempli de ces petits moments de répit, de douceur et de lumière. Profitez-en pour ralentir, reprendre votre souffle et vous rappeler que vous n’avez pas à tout porter seul. Demander de l’aide est parfois l’un des gestes les plus importants que l’on puisse poser, autant pour soi que pour son proche.

Vous avez besoin d’être écouté, d’être soutenu en lien avec votre rôle de membre de l’entourage / proche aidant d’une personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale? N’hésitez pas à nous contacter.

Catherine Cliche

Directrice générale, Le Sillon

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Mission



Offrir un support psychosocial ainsi que des d’interventions adaptées aux besoins spécifiques des proches d'une personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale.

Ainsi, ils évitent l’épuisement et développent des habiletés à améliorer la relation, tout en maintenant un bon équilibre psychologique.