Délias Méthot victime de débâcles à répétition il y a 100 ans

Dans la Beauce, on a tous entendu parler de ces effrayantes débâcles printanières. Les plus de 40 ans se souviennent de la dernière vraie, celle de 1986, qui avait inondé le centre-ville. La pire fut celle de 1896. Les suivantes en importance furent probablement celles de 1928, de 1938 et de 1939. Au siècle dernier il y en a eu beaucoup d'autres qui, quoique moins graves, causaient quand même beaucoup de dommages, surtout pour les habitations riveraines de la 1re avenue du côté est. Celui qui a subi le plus de dommages à cette époque éloignée fut très probablement le sellier Délias Méthot dont le commerce et la résidence étaient situés en plein centre-ville, sur la 1re avenue. Son histoire à Saint-Georges a commencé au tournant des années 1900.



Voyez une photo montrant les débris du pont en 1896 (1re photo). À droite, la première maison qu'on voit a été gravement endommagée, car une partie a été emportée par les glaces. C'était la résidence du photographe J.A. Gagnon, celui-ci l'a réparée temporairement. Par la suite, quelques années plus tard, Gagnon a finalement vendu le terrain pour un prix d'aubaine au sellier Délias Méthot qui s'y est construit en 1910 sa sellerie et résidence. Gagnon s'est construit lui aussi (en 1898-99), mais du côté opposé de la 1re avenue, en face de Méthot. Hélas Délias a été régulièrement victime des débâcles par la suite, car il était trop près de la rivière. La maison Méthot existe encore, c'est maintenant Chaussures Cameron. Et l'édifice Gagnon existe aussi encore, c'est un gros bloc à appartements près du stationnement du Comptoir Régional de Beauce.



Pendant longtemps, l'édifice de M. Méthot était le premier dans ce secteur près de la rivière, de sorte que lorsqu'une débâcle se produisait, il était le premier à subir les débordements de glaces envahissant sa propriété (photo 2, de 1932). Et le photographe Gagnon qui résidait juste en face prenait des clichés à chaque inondation. Voici trois photos prises sur le même plan à différentes années, on constate les dommages considérables causés à chaque fois. La première est de 1920, les poteaux de téléphone ont été arrachés ou cassés (photo 3). Autre photo du même genre prise lors de l'inondation de 1928, la maison Méthot au premier plan et le même pont de fer (érigé en 1912) en arrière plan (photo 4). On distingue même une auto de l'époque circulant sur le pont. Encore une photo semblable prise au même endroit en 1939: même décor de cette zone sinistrée, sauf que c'est le pont de fer érigé en 1929 qu'on aperçoit en arrière-plan (photo 5). C'était des dégâts semblables à chaque débâcle. Pauvre Délias, il a eu une patience d'ange à persister à demeurer à cet endroit malgré les réparations devant être effectuées après chaque débâcle, en plus que le sous-sol devait être très humide.



Son fils Euchariste Méthot a pris la relève dans les années '50 et '60 sous le nom de Cordonnerie Méthot, au même endroit. Il a modernisé l'immeuble (photo 6), mais a éprouvé lui aussi des problèmes avec les débâcles. Le voici en train de transporter en lieu sûr de boites de chaussures lors d'une inondation du sous-sol (photo 7).



Toutes les photos sont du fonds Claude Loubier sauf la 2 qui est du fonds BAnQ et la 5 qui est du fonds Pierre et Monique Jacob. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique