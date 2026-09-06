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Chroniques

Nouvelle photo de la maison du docteur Georges Cloutier

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Photo: Société Historique Sartigan

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LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN

Notre plus grand collectionneur de photos anciennes de Saint-Georges, Claude Loubier, a récemment mis la main sur un véritable trésor, ce qui semble être peut-être la plus ancienne photo de la maison ancestrale du docteur Georges Cloutier, qui habitait sur la 1re avenue en question alors qu'elle semblait pratiquement neuve (photo 1). La photo daterait de 1896, seulement un an après que cette résidence ait été construite. Mais il y a un hic: la photo date donc de plus de 125 ans et elle fait vraiment son âge; elle est parsemée de points et rayures blanches qui, au premier abord, rendent très difficile sa visualisation et lui font perdre une grande partie de sa valeur. 

En fait, il s'agit de l'une des photos qui ont nécessité le plus de corrections pour devenir suffisamment présentable dans une chronique. Croyez-le ou non, la 2e photo est la même que la première, après corrections. J'ai travaillé pendant plusieurs heures pour combler tous les défauts. Chaque point blanc, si petit soit-il, a nécessité une correction individuelle, ce qui représente des centaines de corrections au total. J'ai suivi il y a environ 20 ans une formation «débutant» et «intermédiaire» pour le logiciel Photoshop, ce qui m'aide à effectuer une multitude de réparations des défauts pouvant affecter les photos. J'étais fier de la publier ensuite.

Or, dans l'après-midi suivant cette publication, j'ai reçu un appel de mon ami Réjean Giasson, expert infographe, qui m'a incité à aller voir un message qu'il venait de me transmettre sur mon ordinateur. C'était la même photo qu'il a corrigée avec un logiciel d'intelligence artificielle (IA) Adobe Firefly, (photo 3). Ce fut pour moi une surprise totale. Par la suite, Réjean m'a expliqué que la transformation par l'IA a pris moins de cinq minutes. Le logiciel en question n'est disponible que sous forme d'abonnement dont le coût mensuel varie de 13$ par mois pour le premier degré jusqu'à 183$ par mois pour celui au plus haut degré de perfectionnement. 

J'ai examiné attentivement cette photo et je dois avouer que son travail est vraiment exceptionnel, même extraordinaire. J'étais fier de mon travail de correction, qui m'a pris plus de cinq heures, plutôt que 5 minutes pour le logiciel d'IA. Je me demande maintenant si je ne vais pas m'abonner au logiciel d'Adobe Firefly, quoique je ne suis qu'un amateur qui publie bénévolement mes chroniques. Et je n'ai plus 20 ans...

À droite de la photo, on voit la maison qui est aujourd'hui occupée par le studio Édith Serei des soeurs Roy, toutes trois esthéticiennes. À gauche de la photo, on aperçoit le bout d'une maison au toit mansardé, elle aussi plus que centenaire. Il y a 60 ans, elle appartenait au bijoutier Philippe Drouin. Aujourd'hui, elle existe encore mais est méconnaissable en raison des multiples rénovations apportées au fil des ans et elle loge maintenant le magasin Au Bon Marché Bernard. 

Incroyable de revoir ces lieux tels qu'ils existaient il y a plus de 100 ans. Pour vous aider à situer ce site, voici une photo récente montrant les trois mêmes bâtisses aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard (photo 4).

Photos 1 et 4 du fonds Claude Loubier. Texte, recherches et correction de la photo 2 par Pierre Morin.

Visionnez tous les textes de la Société historique

Fondée en 1992, la Société Historique Sartigan est un organisme à but non-lucratif, financé par les dons, dont la mission est la protection, l'interprétation, la valorisation et la diffusion du patrimoine de Saint-Georges et de ses environs.

 


Centre culturel Marie-Fitzbach (4e étage)
250,18e Rue, CP 6
St-Georges (Qc) G5Y 4S9
418 227-6176
www.shsartigan.com  -  shsartigan@hotmail.com

facebook.com/shsartigan

 

 

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