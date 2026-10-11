L'ancienne épicerie de François Boucher dans l'ouest

Après leur mariage en 1926, François Boucher et son épouse Lumina Busque ont d'abord vécu dans le rang Ste-Anne près de Saint-Georges. Au début des années '40, ils louèrent du marchand Dollard Veilleux son commerce qui était situé sur la 1re avenue dans l'ouest dans une maison qui existe encore (photo 7) et dont le numéro de porte est aujourd'hui 1450 de la 1re avenue, entre la résidence ayant appartenu alors à Fin Pépin et celle qui appartenait à James Adams. Ils ont opéré ce commerce avec succès, particulièrement dans le domaine de l'épicerie. Quelques années plus tard, ayant réalisé que les affaires allaient bien, ils décidèrent de se construire un édifice neuf sur le boulevard Dionne (aujourd'hui 6e avenue) au coin de la rue de la Chapelle (15e rue). C'était à la fois leur résidence et la section sud était consacrée à l'épicerie, avec des logements au deuxième étage. Dans mon enfance, je passais quatre fois par jour devant ces immeubles quand je me rendais à l'école, entre 1953 et 1959. Je connais donc le secteur par coeur.



C'était une épicerie de quartier familiale, les enfants y ayant aussi travaillé. Il y avait des réfrigérateurs et des étagères remplies de marchandises sur les murs, sauf vis-à-vis les deux grandes vitrines sur la façade et le côté sud. Il y avait aussi un grand comptoir au fond (côté nord), derrière lequel le propriétaire (ou un membre de la famille) se tenait pour servir les clients. Et en arrière d'eux, il y avait une porte donnant accès à la partie résidentielle de l'immeuble, car non seulement y avait-il le commerce, mais la famille logeait aussi dans la partie nord de l'immeuble.



C'était une épicerie licenciée, ce qui signifiait qu'on y vendait aussi de la bière. Dans ses débuts, il y avait aussi des pompes à essence de la compagnie Champlain, plus tard de la compagnie Shell, comme on le constate à la première photo. Cette photo date des environs de 1970, époque où cette épicerie appartenant à M. Gilles Drouin, de même que les photos 4 et 5. Son nom est écrit sur le 4e photo. Celui-ci a acquis ce commerce en 1962. C'est lui qui a installé des auvents aux fenêtres.



À l'époque de la famille Boucher, c'était non seulement une épicerie mais aussi un lieu de rencontre où beaucoup de géorgiens allaient jaser et se mettre au courant de toutes les nouvelles. En avant du comptoir était fixé un strapontin pivotant, qu'on pouvait tourner vers l'extérieur pour s'y asseoir, on le retournait ensuite vers le comptoir pour le remiser. François Boucher était tout un personnage, drôle, coloré et bon vivant. Il faisait rire tout le monde.



Sur le comptoir, il y avait toujours une grosse meule de fromage dont les clients pouvaient acheter une tranche au coût de .25 cennes, qu'ils mangeaient sur place. Mme Boucher était très gentille. Enfant, j'y allais régulièrement et j'y étais familier. Souvent, elle me donnait un morceau de fromage et me disait: «Tiens mon p'tit Morin, mange ça...». Curieusement, tout le monde l'appelait «5 cennes». Je trouvais ça bizarre.... J'ai finalement appris l'origine de ce surnom. Elle était tellement petite à sa naissance que son père disait qu'elle était alors de la taille d'un 5 cennes. Et c'est de ce surnom dont elle fut affublée affectueusement toute sa vie.



À la 2e photo, leur fille Gilberte près de l'auto, en avant de l'épicerie. La plaque près de la porte est au nom de François Boucher. Sur la 3e photo vers 1961-62, Réjeanne Leclerc à gauche, inconnue au centre et la plus jeune de la famille Netty à droite. La famille au complet à la sixième photo, vers 1950, de g à d: Colombe, Raoul et Gilberte. En avant la plus jeune Netty.



Photo 1 Claude Thibodeau. Photos 4 et 5 du fonds Jean-Frédéric Chrétien. Texte et recherche de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique