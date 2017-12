« J’ai pu, grâce à l’art, faire grandir ma créativité » - Michaël Girard

Lors de son vernissage de jeudi dernier (14 décembre) à la galerie L’Empreinte C, le chanteur récompensé par deux Félix, Michaël Girard, a parlé de sa passion pour la musique, mais aussi de sa créativité artistique.

« J’ai pu, grâce à l’art, faire grandir ma créativité et m’adonner à l’écriture de chansons de plus en plus aisément », a reconnu l’artiste, qui a participé à l’émission LA VOIX en 2017, prenant place avec l’équipe de Marc Dupré.

Pendant le 5 à 7 de son vernissage, il est revenu sur son parcours artistique ainsi que ses débuts en chants à l’âge de 8 ans. Le chanteur a également parlé de son intérêt pour les arts visuels, qui a débuté à l’école, préférant mettre beaucoup plus de temps sur ses projets en arts plastiques que pour les autres matières.

« Quand je peins, je me retrouve dans un autre univers et je pars dans un ailleurs que j’aime explorer dans le silence », a-t-il imagé.

« Je suis conscient que mes œuvres sont différentes d’une série à l’autre et il y a de fortes chances que dans dix ans, je ne ferai probablement pas la même chose qu’aujourd’hui. Je me laisse complètement transporter par ce qui m’habite sur le moment. Je peaufine mon art et de façon autodidacte », a-t-il ajouté.

L’artiste a également fait savoir qu’il n’y croyait pas trop au départ et ce n’est qu’à l’annonce d’une amie de l’ouverture de sa galerie d’art à Chicoutimi, en 2011, qu’il s’est lancé dans la création d’œuvres arts (médiums mixtes) en offrant à la Galerie d’art Kä Garlerie ses cinq premières œuvres.

Son exposition à Saint-Georges se tiendra jusqu’au 20 janvier.