La Librairie Sélect de St-Georges recevra l'auteure Caroline Paul-Hus

La Librairie Sélect de Saint-Georges recevra l'auteure et globe-trotteuse Caroline Paul-Hus lors du samedi 20 janvier prochain, de 14 h à 16 h. Auteure du livre « Quand l'intuition te guide — Seule en moto », cette dernière se fera un plaisir de discuter de ses récits de voyages avec les visiteurs sur place.

Le livre de Caroline Paul-Hus relate sa traversée du Canada, seule en moto, suivie d'un périple en Australie de 18 430 kilomètres, deux voyages qu'elle a réalisés à l’âge de 26 ans.

La première partie de son voyage a débuté à Sorel-Tracy, sa ville natale, et s'est terminée à Vancouver. Elle a ensuite pris l'avion en direction de Sydney, en Australie.

Ayant obtenu un « Working Holiday Visa », elle pouvait à la fois voyager et travailler sur le continent australien. Elle a alors effectué son départ en moto à Darwin et 11 mois plus tard, elle était rendue dans la ville de Melbourne.

C'est grâce à ses nombreuses notes griffonnées dans un journal de bord, ainsi qu'à ses quelque 400 photos ornées d’autant de notes, que Madame Paul-Hus a été en mesure de publier son aventure, vingt ans plus tard, afin de partager son expérience qu'elle qualifie d'« inoubliable ».