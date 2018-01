Une troupe de danse de Beauceville représentera le Canada en Floride

La troupe « No Rules » de l’école de danse Dan-zaa de Beauceville a remporté, lors du samedi 20 janvier dernier, un laissez-passer pour le championnat du monde The Dance World qui aura lieu en Floride en avril prochain.

C'est lors du samedi 20 janvier dernier que se tenait la compétition de danse Frosfest à Montréal. L’école de danse Dan-zaa, présente avec son équipe du plus haut calibre, avait comme objectif d’aller chercher un laissez-passer pour le championnat du monde The Dance World.



« No Rules » a réussi haut la main à atteindre son objectif en obtenant une note de 90 % de la part des juges, ceux-ci leur disant que le numéro des danseuses de Beauceville « avait fait leur journée ».

La propriétaire de l’école de danse Dan-zaa, Valéry Loubier, s'est alors dite très fière de son groupe qui danse ensemble depuis 8 ans maintenant.

« No Rules est non seulement un groupe de danse, mais c’est aussi une deuxième famille. Tout le monde a mis son grain de sel dans la chorégraphie et c’est ce qui fait qu’elle est aussi incroyable », de commenter la principale intéressée.

Les danseuses beauceronnes ont non seulement remporté un laissez-passer, mais ont également obtenu une bourse de 1 000 $ leur permettant de payer une partie de leur voyage.



Précisons que « No Rules » sera la seule troupe à représenter le pays durant cette compétition.