C’était dimanche (21 janvier) que les expositions Errances nostalgiques de Cindy Labrecque et Espoir et Résilience de Lise Bernard ont été lancé au Musée Marius-Barbeau à Saint-Joseph.

Une soixantaine d’invités étaient présents lors des vernissages.

Celle de Mme Bernard se tiendra jusqu’au 1er avril tandis que la seconde se terminera le 22 avril.

Errances nostalgiques réunit à la fois la photographie, la sérigraphie ainsi que la céramique. Espoir et Résilience présente des tableaux des dix dernières années, inspirés de réalités sociales et de bouleversements planétaires et individuels.