Une artiste de Lac-Etchemin exposera au Musée Marius-Barbeau de St-Joseph

Le vernissage de l’exposition « Errances nostalgiques » de Cindy Labrecque aura lieu lors du dimanche 21 janvier prochain, à 13 h 30, au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph. L’exposition se poursuivra ensuite jusqu’au 22 avril 2018.

Dans son exposition, l'artiste réunit à la fois la photographie, la sérigraphie et la céramique, qui portent dans leurs sujets et matières les notions de ruralité et d'errance.

L’exposition « Errances nostalgiques » est inspirée de l'œuvre du photographe Raymond Depardon, qui a créé une série de paysages en noir et blanc, photographiés autour du monde, dans lesquels l'homme est presque toujours absent.

C'est cette quête du vide et cette nostalgie figée dans l'image qui sont à l’origine des créations de Cindy Labrecque.

« Comme pour les poètes de la ''beat generation'', la route est pour moi le lieu parfait de l'errance. Et par conséquent, le motel en est le symbole. Une icône de la culture nord-américaine, représentant à la fois la liberté et la solitude qu'on retrouve sur la route », explique Cindy Labrecque à propos de son exposition.

Notons que cette exposition a été réalisée grâce au soutien de la mesure d’aide Première Ovation de la Ville de Québec et du ministère de la Culture et des Communications.

Il y aura également, lors de cette même journée, le vernissage de l'exposition « Espoir et Résilience » de Lise Bernard.

Rappelons que le Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph est ouvert du mardi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Le musée est également ouvert les dimanches, de 11 h à 16 h.



Parcours artistique



Cindy Labrecque est une artiste multidisciplinaire qui pratique la photographie, la vidéo,

l'estampe, la peinture, le dessin et la céramique. Le métissage des techniques et des

disciplines est au cœur de sa démarche.

Originaire de Lac-Etchemin, elle vit et travaille à Québec. Diplômée du Cégep Limoilou en techniques de métiers d'art, option céramique, en 2004, elle a poursuivi ses études au baccalauréat en arts visuels à l'Université Laval à Québec.

Cette dernière a participé à plusieurs dizaines d'expositions collectives et salons à travers la province.