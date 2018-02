Ananas, escargot et petit gâteau : des sculptures sur neige pour tous les goûts à St-Georges

Les sculpteurs sont à l’oeuvre depuis 8 h ce matin, samedi le 10 février 2018, dans le cadre de la deuxième journée de la 19e édition du Festival de sculptures sur neige à l’anneau de glace du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Lorsque nous nous sommes promenés sur le site des sculptures ce matin, aux alentours de 10 h 30, EnBeauce.com a pu y apercevoir différentes catégories d'oeuvres.

Parmi les animaux représentés, on y retrouvait entre autres une baleine, une tortue et un requin. Il y avait également de la nourriture, comme un ananas et un petit gâteau.

Des formes plus abstraites étaient aussi sculptées, en plus d'une représentation de l'équipe de rabaska Le Calypso de Beauce.

Une maisonnette en bois, un fauteuil berçant, un lit, un Minion, un totem, un igloo, un chariot et un ballon de soccer complétaient le lot.

Rappelons que de 17 h à 19 h 30 ce soir, la population sera invitée à voter pour sa sculpture coup de coeur.

Pour ce faire, il suffit de se présenter à l'anneau de glace et de remplir un formulaire en y inscrivant le numéro de sa sculpture préférée, après avoir fait le tour de ces dernières.

Le dévoilement des gagnants et la remise des prix aura ensuite lieu à 20 h en présence, notamment, du maire de la Ville de Saint-Georges, Claude Morin.

Il est possible de visionner l'ensemble des sculptures qui se trouvent à l'anneau de glace de l'aréna de Saint-Georges en consultant la galerie de photos ci-dessus.

Et vous, quelle est votre sculpture préférée ?

N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sous cet article.