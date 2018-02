Sculpteur sur neige amateur depuis 13 ans, le Georgien Éric Blais aide les débutants

Voir la galerie de photos

Ingénieur de métier et sculpteur sur neige à ses heures, Éric Blais, de Saint-Georges, aide aujourd'hui ceux avec peu d'expérience à réaliser leurs oeuvres au 19e Festival de sculptures sur neige de Saint-Georges. EnBeauce.com l'a rencontré ce matin, samedi le 10 février, afin de discuter avec lui de ses 13 dernières années en tant que sculpteur amateur.

La première sculpture qu'il a réalisée en compagnie de sa conjointe, Dominique Berthiaume, a été un bonhomme de neige, il y a 13 ans.

À ce moment-là, Éric Blais n'était pas beaucoup équipé en termes d'outils. Il a mené à bien sa sculpture avec un balai à neige d'auto, une hache et une petite machette. « Ça été difficile pour nous, pourtant c'était assez simple comme idée », a expliqué Éric Blais à EnBeauce.com plus tôt aujourd'hui.

Plus les années passaient, plus sa famille et lui prenaient goût à sculpter différentes formes dans des blocs de neige. Lorsqu'ils ont commencé à gagner des prix pour leurs oeuvres un peu plus complexes, telles qu'un fromage, une souris, ou encore un banc de parc, ils ont décidé de participer à d'autres événements que le Festival de sculptures sur neige de Saint-Georges.

Éric Blais s'est d'ailleurs rendu, deux fois plutôt qu'une, à la Fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli pour y prendre part au volet amateur de l'événement de sculptures sur neige. Parmi les autres destinations qu'il a visitées pour y faire de la sculpture, notons entre autres Matane et l'Île-du-Prince-Édouard.

Il a également, en 2016 et en 2018, participé avec Dominique Berthiaume à l’International de sculptures sur neige du Carnaval de Québec, où ils ont obtenu une troisième place à deux reprises. Cette année, ils ont également mis la main sur les mentions du public et des bénévoles.

C'est avec ce bagage d'expérience que le Georgien a aidé aujourd'hui, de 8 h à 17 h, les sculpteurs qui en étaient à leur première, deuxième ou troisième expérience en leur donnant des trucs pour s'améliorer, tant concernant la manipulation des outils que sur les détails et le peaufinement de leurs créations.

Le principal intéressé a aussi tenu, en fin d'entretien avec EnBeauce.com, à rappeler aux Beaucerons qu'ils peuvent voter pour leur sculpture préférée, entre 17 h et 19 h 30 ce soir, en se basant sur l'originalité des pièces, les heures de travail qui y ont été consacrées, ainsi que la complexité de celles-ci.

Précisons qu'il est possible de visionner l'entrevue intégrale qui nous a été accordée par Éric Blais ce matin en cliquant sur la vidéo ci-dessus. Une entrevue réalisée par Amélie Carrier.