La troupe de théâtre de l'Épisode bientôt sur scène à Saint-Georges

Les 1er et 3 mars 2018 à 19H30, la troupe de théâtre de l’Épisode du Cégep Beauce-Appalaches présentera la pièce « Pour faire une histoire de couple » à la salle Alphonse-Desjardins.

À lire également :

Dix-huit étudiants apparaîtront dans les huit tableaux de cette comédie qui retrace des histoires de couple se déroulant depuis les années 40 jusqu’à nos jours. La mise en scène est signée par Caroline Audet et Sébastien Hamel, deux anciens comédiens de la troupe.

Les tableaux, eux, sont tirés de pièces écrites par Frédéric Blanchette et François Archambault.

« Chaque tableau raconte une histoire complète. Le seul fil conducteur est que chaque histoire en est une de couple. Chaque tableau aura son propre punch. Certains prendront même fin sur des malaises », mentionne Caroline Audet.

Pour cette pièce, les garçons, qui sont moins nombreux, seront appelés à jouer plusieurs rôles.

La structure de la pièce, quant à elle, imposera une forte mobilisation de l’équipe technique.

« Les différents tableaux nous obligent à travailler avec un décor mobile. Les techniciens auront bien peu de temps pour transformer la scène en appartement, en restaurant ou en stade au gré des histoires. Ils devront faire équipe avec les comédiens pour que les transitions se passent bien », précise la metteure en scène.

Caroline Audet est la fondatrice de l’école de théâtre CaroSol en Scène. Elle se sent privilégiée d'enseigner le théâtre à des jeunes de 7 à 14 ans et de travailler avec des plus vieux au sein de la troupe de l’Épisode. Sébastien Hamel est animateur à la même école.

Plus de renseignements sur l'événement sont disponibles en appelant le 418 228-8896.