Un spectacle particulier pour Nathan Loignon

C’est avec beaucoup d’émotions que le talentueux Nathan Loignon s’est produit au spectacle-bénéfice de la Maison Adhémar-Dion, un centre de soins palliatifs à Terrebonne, le 7 juillet.

Alors qu’il vient tout juste de perdre sa mère, Marie-Andrée Larochelle, décédée d’un cancer le mois dernier à la Maison Catherine de Longpré à Saint-Georges, cette représentation était toute particulière pour Nathan et ses proches.

« L‘organisateur voulait absolument Nathan sur le show, et ce, depuis un an. On ne croyait pas à cette époque que nous vivrions un deuil immense… », a confié son père Christian Loignon à EnBeauce.com. « Jouer pour une maison de soins palliatifs fut très émotionnel pour lui, moi et son frère. Il voulait jouer afin d’aider d’autres mamans qui vivent la même chose que la sienne. »

Cet événement se tenait sous le thème « Le ciel est à moi » et de nombreux artistes connus étaient à l’affiche aux côtés du jeune Beauceron, notamment 2Frères, Alain Choquette, Maxime Landry, Annie•Blanchard, Rita Baga et bien d’autres.