Activités à ne pas manquer en Beauce du 22 au 25 février 2018

Du 22 au 25 février, dans le cadre des « Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford-Lincoln », se déroulera une foule d’activités.

La fin de semaine commencera avec « Je ME donne rendez-vous » au 1er étage de Place Beauceville, le 22 février de 13h à 16h. Cette activité, en collaboration avec le Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin, comprendra de l’activité physique, des dégustations, des mini-conférences ainsi que divers kiosques.

Par la suite, le 24 février, dès 18h00 au pied de l’École de Léry, débutera une randonnée raquettes aux flambeaux sur la piste de la municipalité. Cette soirée au clair de Lune, organisée par Raymond Chabot Grant Thorton avec la collaboration des Cadets de Beauceville, mettra l’accent sur l’histoire de la Ville. En clôture, les participants auront droit à une collation sucrée, des breuvages chauds et une surprise.

Enfin, le 25 février à partir de 13 heures, le Cercle des Fermières de Beauceville organisera un après-midi consacré aux cartes et aux jeux. Le rendez-vous est donné à la salle du Curé Denis Morin.

Pour les plus sportifs, de 13h30 à 15h00, à l’aréna de Beauceville, se tiendra des activités sur glace avec maquillage, musique, bar à bonbons et bien plus.

Tout est gratuit ! Venez nombreux !