Des spectacles d’artistes professionnels gratuits à Ste-Marie cet été

L’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Sainte-Marie, en collaboration avec Ovascène, présentera gratuitement, cet été, des spectacles d’artistes professionnels évoluant sur la scène québécoise à la population mariveraine.

Six spectacles seront offerts à la population hebdomadairement, du 6 juillet au 10 août prochains. En plus du volet professionnel, la première partie du programme « Un été show 2.0 » présentera des artistes locaux de la Beauce et de la région de Québec.



Une autre nouveauté cette année sera l’emplacement du site, qui déménage à la Grande Place du Centre-Ville, située sur l'ancien site de l’aréna Paul-Henri Drouin. Une grande tente y sera érigée en permanence, ce qui permettra aux artistes de se produire beau temps, mauvais temps.

Lors des années précédentes, les spectacles étaient présentés à la Place du Château de la municipalité.



Cette nouvelle édition vise essentiellement à rehausser la qualité du programme et à maximiser le rayonnement de la ville.

Grâce à cette initiative, Sainte-Marie deviendra la première ville de la Beauce à offrir des divertissements de qualité professionnelle gratuitement à tous les vendredis soir de l’été.

Précisons que la programmation de la nouvelle formule « Un été show 2.0 » sera dévoilée dans la semaine du 23 avril 2018.