Un artiste photographe de Saint-Georges expose ses oeuvres à Lévis

L'artiste photographe Claude Gagné, de Saint-Georges, présentera son exposition intitulée « J'ai rêvé une rivière » à l'Espace culturel du Quartier, situé dans le secteur Saint-Nicolas, à Lévis, du 7 au 25 mars prochains. Pour l'occasion, les visiteurs pourront admirer plus de 200 photographies de la rivière Chaudière, mises en scène dans un parcours sinueux qui rappelle celui de l'eau.

« J’ai rêvé une rivière » est une œuvre poétique et sensible qui, le temps d’un voyage le long des rives, transportera les gens entre le rêve et la réalité.



Dans le cadre de la Francofête, qui célèbre la culture d'expression française, les visiteurs courront notamment la chance de remporter un certificat cadeau d’une valeur de 100 $, applicable à la boutique de créateurs locaux de l’Espace culturel du Quartier, en visitant l’installation artistique de Claude Gagné.

C'est en partageant un témoignage écrit, un souvenir, un souhait ou un poème sous le thème de l'eau que les visiteurs deviendront éligible au tirage.

Il sera possible de visiter cette exposition du 7 au 25 mars 2018, du mercredi au dimanche, de 11 h à 16 h. Des contributions volontaires de 2 $ par personne sont suggérées.

Le vernissage de l’exposition « J’ai rêvé une rivière », ainsi qu'une rencontre avec l'artiste Claude Gagné, ont eu lieu lors du dimanche 4 mars dernier, à 13 h 30. Rappelons que l'artiste beauceron avait déjà présenté cette même exposition au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph, de février à mai 2017.

L’Espace culturel du Quartier est un centre d’exposition qui a vu le jour en 2017. Sa mission est de faire de son quartier un milieu culturel vibrant.