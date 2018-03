La 39e finale régionale de Cégeps en spectacle aura lieu au Cégep de Lévis-Lauzon lors du samedi 24 mars prochain, dès 19 h 30. Pour l'occasion, le Beaucevillois Pierre-Hervé Goulet assurera la deuxième partie du spectacle.

Lors de cette finale régionale, les spectateurs pourront admirer le talent de plus d’une vingtaine d’étudiants et d’étudiantes dans douze prestations différentes incluant le chant, la musique, la danse, le théâtre et l'humour.

L’animation de la soirée sera assurée par Gabriel Scherrer. En deuxième partie, le public sera conquis par Pierre-Hervé Goulet, auteur-compositeur-interprète, et ses musiciens.

Cet événement regroupe 12 ollèges de la région de Québec, soit Beauce-Appalaches, Charlevoix,

Garneau, Lac-Mégantic, La Pocatière, Limoilou, Mérici, Montmagny, Notre-Dame-de-Foy, Sainte-Foy, Thetford et Lévis-Lauzon. Chacun de ceux-ci reçoit cet événement à tour de rôle, une fois tous les 12 ans.

Précisons que l’admission à la finale régionale de Cégeps en spectacle sera générale et que les billets seront disponibles à l'entrée le soir même du spectacle.