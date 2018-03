Prague et la République tchèque à l’honneur au cinéma de Saint-Georges

Le 28 mars à 19 h au Cinéma Centre-Ville de Saint-Georges, les Aventuriers voyageurs présenteront Prague et République tchèque.

Le synopsis du film se lit comme suit : « La Tchéquie, autrefois appelée République tchèque, vous sera présentée sous tous ses angles par nos voyageurs. Outre la magnifique ville de Prague, découvrez l’histoire, le folklore, le patrimoine architectural, les paysages naturels époustouflants et quelques-uns des 2000 châteaux et forteresses de ce pays du cœur de l’Europe centrale. »

Le couple, Michèle et Martin, a réalisé ce voyage avec l’intention de réaliser son deuxième film en République tchèque. Ensemble, ils cumulent près de 40 destinations qu’ils ont découvertes en amoureux.

Les Aventuriers voyageurs, c’est quoi ?

Les Aventuriers voyageurs sont un distributeur de films et de conférences de voyages dans plus de 47 cinémas, écoles, bibliothèques, municipalités et résidences de personnes âgées.

Quelques chiffres :

• 45 000 est le nombre de spectateurs par année ;

• 650 représentations par année ;

• 47 cinémas au Québec ;

• 9 films de voyages par année sont diffusés au cinéma ;

• 10 années en affaires.