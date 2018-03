L’équipe beauceronne se distingue au Troitsky Bridge Building Competition de l’Université Concordia

L’équipe de constructeurs de ponts, formée par des étudiants de génie civil du Cégep Beauce-Appalaches, s’est emparée de la quatrième place du Troitsky Bridge Building Competition de l’Université Concordia. Pour cet événement qui réunissait quarante équipes en provenance d’universités du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, etc., seules trois équipes de l’Université McMaster en Ontario ont su devancer l’équipe beauceronne.

L’équipe Jurassic Gate, formée de Steven Côté, Jean-Philippe Giguère, Samuel Tanguay, Christian Cloutier, Samuel Vallières et David Cassegrain, était l’unique formation collégiale et provenant d’une institution francophone. Le pont qu’elle a construit avec des bâtons de popsicle, de la soie dentaire et de la colle blanche a supporté une charge de 1716 kilogrammes avant de céder.

C’est la deuxième année de suite que cette équipe prend le quatrième rang de la compétition de l’université montréalaise.

« Je suis très fier de mes étudiants. Ils ont fait un excellent travail lors de la construction de leur pont et durant la présentation de ses caractéristiques techniques aux membres du jury. Ils ont développé une bonne chimie en travaillant ensemble depuis deux ans. Cinq des six étudiants terminent leurs études collégiales cette année. J’espère être en mesure de trouver d’aussi bons compétiteurs l’an prochain pour qu’on puisse détrôner l’Université McMaster » a mentionné Abdelhamid Amghar, l’enseignant qui accompagnait l’équipe.

En se présentant avec des déguisements de tyrannosaures et d’employés du Parc jurassique, l’équipe Jurassic Gate a aussi reçu la mention d’équipe la plus allumée de la compétition.