LE PREMIER PONT DE FER EN 1912

Cette photo est intéressante: on y voit l'ancien pont de bois appartenant à David Roy, et le nouveau pont de fer en construction, vers 1910. Le pont de bois: en 1881, David Roy obtient le droit de construire un pont à péage vis-à-vis de l'Église; ce privilège lui est accordé pour 30 ans. M. Roy demeurait tout juste à la sortie est de son pont, dans la résidence qui est aujourd'hui occupée par le notaire Benoit Maheux. Il collectait les droits de passage dans une annexe adjacente à sa maison, les usagers devant passer dans sa cour pour accéder au pont. Il en coûtait 0,01$ pour les piétons et 0.10$ pour les voitures. Mais 9 ans plus tard, ce péage commence à indisposer les gens et on parle d'ériger un nouveau pont de fer, ce que conteste vivement David Roy dont le contrat d'exclusivité se termine en 1911. Six procès en 5 ans à ce sujet s'ensuivront, et M. Roy franchit toutes les étapes et se rend même jusqu'en Cour Suprême du Canada à Ottawa, où il a gain de cause! Bien à contrecoeur, on dut attendre jusqu'à vers 1911 avant de commencer l'érection du nouveau pont de fer, qu'on aperçoit à l'avant-plan. Ce pont coûta 35,000$ et ne put être ouvert avant l'extinction des droits de M. Roy. La côte d'accès au pont dans l'ouest, si longue et abrupte avec le pont de bois, a été réduite des ¾ avec le nouveau pont, qui arrive en face à l'Hôtel McGuire (Édifice Gagné) dans l'est. Le 11 juillet 1912, David Roy entreprend la démolition de son pont de bois puisque le nouveau pont est prêt à être utilisé. La bénédiction officielle du nouveau pont a lieu en même temps que celle du monument équestre de St-Georges, dans la journée du dimanche 15 juin 1913 devant une foule immense sur la place de l'Église. Photo du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.